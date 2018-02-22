В День Георгия Победоносца в Сыктывкаре пройдет Форум казаков республики

В Министерстве национальной политики Коми под председательством министра Галины Габушевой прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению в городе Сыктывкаре Форума казаков Республики Коми, который запланирован на 6 мая. В совещании приняли участие настоятель Свято-Вознесенского храма иерей Иоанн (Карпунь), представители казачьих объединений.



Казачьи общества и организации региона представили: от Терского казачьего войска в Коми — казачий полковник Евгений Журбенко, войсковой старшина Виталий Вдовин, подъесаул Григорий Закарлюка, хорунжий Сергей Сердитов; от общественной организации казаков в Республике Коми «Особый северный казачий округ» — атаманы: казачий полковник Евгений Макин, казачий полковник Юрий Постельный (Ухта), казачий полковник Вадим Клюпа (Усинск), старший урядник Александр Неськин (Сыктывкар); от регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья» в Республике Коми – казачий полковник Анатолий Антипенко, войсковые старшины Николай Постельный (Ухта,) и Василий Портнов (Сыктывкар); от Окружного казачьего общества в Республике Коми — сотник Ярослав Семко и хорунжий Сергей Поповцев (Сыктывкар).

В ходе совещания участниками было принято решение о проведении Форума казаков Республики Коми на базе Дома дружбы народов Республики Коми на трех дискуссионных площадках, а также о проведении в рамках форума Большого Схода казаков, выставки и концертной программы с участием казачьих творческих коллективов.

В ходе работы Форума будет подготовлена итоговая резолюция по организации новых направлений деятельности казачьих обществ и организаций в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

Также планируется подписание соглашения между казачьими организациям республики о совместной деятельности.

В форуме примут участие представители казачьих объединений и организаций Республики Коми, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, педагогической общественности и учащейся молодежи, духовенства, а также руководители республиканских министерств и ведомств, активно взаимодействующих с казачьими организациями республики.

Форум пройдет при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и участии Сыктывкарской епархии.