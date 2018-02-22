Экспедиция «От Балтики до Арктики» прошла почти половину пути 

Участники автоэкспедиции «От Балтики до Арктики» стартовали 19 февраля от Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. За несколько дней путешественники побывали в Тихвине, Вологде, Тотьме, Великом Устюге, Котласе и Сольвычегодске. Впереди самая сложная часть пути по территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа.



19 февраля ровно в полдень знаменитый залп с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дал старт экспедиции «От Балтики до Арктики», организованной «Российской газетой» и агентством БНК. В путь длиной в шесть тысяч километров журналистов пришли проводить крупнейшие СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области и руководство Санкт-Петербурга.

— Сегодня как никогда интерес туристов к северным регионам растет, но недостаток информации о туристических возможностях препятствует развитию туризма. Поэтому экспедиция может стать важной информационной поддержкой в продвижении туристического проекта «Серебряное ожерелье России», — напутствовал в телеграмме участников экспедиции полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов.

Бортовой журнал с наказом заполнить его и вернуть в Российский музей Арктики и Антарктики участникам экспедиции вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам развития Арктики Михаил Кучерявый.

— В Северной столице начнется очередная историческая веха в развитии Арктического региона. Для вас путь будет нелегкий, в том числе по зимнику, — отметил он на церемонии старта.

Оформит бортовой журнал экспедиции «От Балтики до Арктики» уроженец Республики Коми, известный художник Павел Лемтыбож. Акцент в оформлении будет сделан на людях – жителях Севера и участниках пробега.

Экспедиция пройдет под флагом нескольких юбилейных событий: 100-летия коми печати и 80-летия парламента республики. Разбавила официальную часть поздравлений председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Она вручила редакциям «Российской газеты» и БНК по книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где написала пожелания «доброго пути и нескучного путешествия».

Провожая экспедицию на Север, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полпреда президента в СЗФО Виктор Миненко отметил важность для туризма проекта «Российской газеты» и БНК.

— Отрадно, что организаторами этого проекта выступили СМИ. Мы надеемся, что маршрут, соединяющий шесть регионов СЗФО, заложит основу для более глубокого познания северных регионов и развития в том числе туризма. Мы ожидаем хороших новостей из этого путешествия, — рассказал журналистам Виктор Миненко.

Также телеграммой на старте участников акции напутствовал первый вице-президент Русского географического общества, Герой России и Герой Советского Союза Артур Чилингаров. В своем обращении он подчеркнул, что Русский Север – уникальная территория, наполненная контрастами. Проживающие здесь народы проложили путь до самой Арктики.

— Богатая история, культура и традиции Русского Севера нуждаются в поддержке и защите. Надеюсь, что интерес к этой территории, быту и истории народов, живущих на ней, не иссякнет. Ваша инициатива – один из примеров того, как следует поддерживать и центральные регионы, и отдаленные уголки нашей большой страны, привлекать к ним внимание власти и туристов для сохранения истории, — напутствовал участников автопробега Артур Чилингаров.

Первой остановкой автопробега «От Балтики до Арктики» стал город воинской славы Тихвин. На площади Мерецкова участники встретились с местными жителями — каждый из них, сфотографировавшись на фоне автомобилей, может получить шанс выиграть новый смартфон. Еще одним пунктом программы в Тихвине стала встреча с молодежью — активистами школьных отрядов, местными волонтерами и юными спортсменами. В первую очередь участники пробега рассказали о главной цели экспедиции — знакомстве с жизнью Русского Севера.

— Мы этим автопробегом хотим показать, насколько красив, гостеприимен Русский Север. Насколько интересен арктический регион своей историей, своими людьми, своей культурой. Насколько привлекателен туристический маршрут, — рассказала директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская.

В тот же день участники экспедиции посетили Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Путешественники увидели службу и получили благословение на дальнейший путь.

Следующей остановкой на пути участников экспедиции «От Балтики до Арктики» стала Вологда. Для журналистов РГ и БНК открыли запасники Вологодского государственного музея-заповедника с редкими экспонатами и позволили увидеть город с высоты птичьего полет — колокольни Софийского собора. Высота колокольни вместе с луковичной главой составляет 78,5 метра. Журналистам удалось подняться практически на самый верх. Весь путь к луковичной главе состоит из 298 ступеней.

Коллекция Вологодского музея-заповедника уникальна, она насчитывает несколько тысяч единиц хранения. В четырех залах экспозиции представлена малая часть, но она охватывает культурные ценности с начала XIV до конца XVIII-начала XIX веков.

В художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника есть несколько культурных объектов, связанных с Коми краем. Первый из них — это Царские врата из Усть-Выми. Их изготовили в середине XVIII века, затем вывезли оттуда, чтобы сохранить как ценный культурный объект. В 1898 году великий князь Сергей Александрович посетил с официальным визитом Вологодскую губернию, в том числе Михаило-Архангельскую церковь в Усть-Выми. Увидев искусную работу двух половин древних Царских врат, он пожелал переместить их в Вологодское древнехранилище. Еще более древний экспонат музея-заповедника, чья судьба связана с Коми — это икона Троицы Ветхозаветной (Зырянской). Примерно в 1790 году она попала в Вологду, а сейчас постоянно выставляется в художественном отделе и является одной из жемчужин коллекции.

Увидеть другой экспонат, тесно связанный с Коми, довелось только в хранилище музея. Расписанный библейскими сюжетами позвонок кита специально достали, чтобы продемонстрировать участникам экспедиции «От Балтики до Арктики». В XIX веке реликвия была создана неизвестным художником по заказу прихожанина Нёбдинской Преображенской церкви Андрея Латкина. До вологодских реставраторов позвонок дошел в не самом лучшем виде. Верхняя композиция, где изображен Иисус Христос, практически не просматривалась из-за копоти и грязи.

Секретом успеха в развитии туризма в регионе с участниками экспедиции поделился вице-губернатор Вологодской области Олег Васильев. Он рассказал, что туризм приносит Вологодской области около 4% валового продукта. Этому способствуют в том числе хорошие дороги. Все трассы, которые соединяют Вологду с Санкт-Петербургом, Москвой, Архангельском и Сыктывкаром, за исключением одной – федеральные и находятся в неплохом состоянии. Это, по словам вице-губернатора, очень важно – в регионе растет поток туристов.

Событийные мероприятия тоже привлекают гостей в Вологодскую область. Так, лето на Вологодчине – это целый ряд крупных фестивалей, ярмарок, концертов и выступлений, зимой же Вологда становится новогодней столицей СЗФО.

— Хочу пожелать, чтобы участники экспедиции показали всем жителям Северо-Западного федерального округа, что необязательно тратить деньги на поездки за границу. Лучше посмотреть свою большую Родину, которую мы не всегда знаем хорошо, — рассказал Олег Васильев.

Очередную остановку на маршруте участники экспедиции «От Балтики до Арктики» сделали в Тотьме – городе русских мореходов и родине солеварения. Население Тотьмы насчитывает всего около 10 тысяч человек, однако город ежегодно принимает в среднем около 87 тысяч туристов. Популярность ей обеспечивают красивые храмы и удивительные музеи. Так, особенная архитектура – тотемское барокко, не встречается больше нигде, а дом-музей Ивана Кускова, основателя Форта-Росс, поддерживает тесную связь с жителями американской Калифорнии. Осмотреть небольшую Тотьму за день невозможно, поэтому многие туристы посещают «Культурный Q-ARTал» рядом с музейно-выставочным центром «На большой Садовой». Этот проект Тотемского музейного объединения позволяет за несколько минут узнать все самое главное о городе. По периметру центра расположено несколько арт-объектов, информационные стенды с QR-кодами, которые рассказывают о славных страницах истории родины русского солеварения.

На родине Деда Мороза в Великом Устюге участникам экспедиции продемонстрировали северное гостеприимство, встретив колонну хлебом-солью у памятника Семену Дежнёву — мореходу, землепроходцу и исследователю Северной и Восточной Сибири.

— Очень символично, что в этот год ваша экспедиция совпала со знаменательной датой — 370 лет со дня начала экспедиций наших земляков по освоению северных и дальневосточных земель. Яркий тому пример — Семен Дежнёв. Самая восточная точка нашей страны и всего материка — это мыс именно Дежнёва, — приветствовал гостей заместитель руководителя администрации Великоустюгского района Алексей Израловский.

Принял экспедицию «От Балтики до Арктики» и сам Дед Мороз в своей вотчине. Главный волшебник страны дал участникам особый наказ.

— Во всех городах, во всех селах, деревнях, где остановитесь, от меня привет передавайте – сердечный и волшебный. То, что погостить в Арктике мечтаете, к этому я с большим уважением отношусь. Вместе с вами в Арктику с удовольствием бы съездил, но пока поручаю вам самим все исследовать, — велел Дед Мороз.

Днем колонна экспедиции прибыла в Котлас Архангельской области, заехав на территорию уже четвертого из шести запланированных по маршруту регионов Северо-Запада России. Несмотря на распространенное мнение, что особых достопримечательностей в городе нет, коллеги из местных СМИ показали гостям Як-40 — памятник авиаторам и работавшему на этой территории аэропорту Котлас-1, установленный на месте, где прежде находилась взлетная полоса. У Котласа есть свой официальный бренд – кот Ласковый, чьи имя произошло от названия города.

После короткой остановки в Котласе путешественники перебрались в Сольвычегодск, где посвятили оставшийся день знакомству с культурными ценностями, храмами и музеями города. Здесь участники экспедиции попробовали на вкус минеральную воду из открытого источника, бьющего с глубины более сотни метров, попали в святую святых – алтарь Благовещенского собора, воочию увидели семиярусный введенский иконостас и посетили музей Иосифа Сталина.

Самыми знаменитыми и богатыми солеварами Сольвычегодска были Строгановы, которые пришли сюда в конце 15-го века. Семья Строгановых внесла немалый вклад не только в развитие местного солеварения, рассказал журналистам «Российской газеты» и БНК директор Сольвычегодского историко-художественного музея Максим Черных. Григорий Строганов, соратник Петра I, в 17-м веке заказал строительство Введенского монастыря. Он выполнен в необычном для того времени стиле – богато украшен снаружи лепниной, а само оформление назвали строгановским барокко.

Сольвычегодск известен не только Строгановыми. Здесь в ссылке жил дядя Александра Пушкина – Ганнибал, но самым знаменитым жителем стал Иосиф Джугашвили, музей которого тоже посетила экспедиция. В 1908 году он бежал из Сольвычегодска, переодевшись в женское платье, но был найден и возвращен обратно. Из всех предметов этого музея только шахматы, вероятно, помнят прикосновения Джугашвили. Как отмечают экскурсоводы, именно после ссылки здесь будущий вождь взял себе псевдоним Сталин.

В целом фонды музейного комплекса Сольвычегодска насчитывают примерно восемь тысяч предметов. Каждый объект имеет особую ценность. В прошлом году музей посетило около 5-6 тысяч человек – все они пришли ради редких экспонатов, которые нельзя увидеть нигде, кроме Русского Севера.

После насыщенной экскурсии по музеям Сольвычегодска участники экспедиции по скайпу пообщались с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Он высоко оценил идею экспедиции и выразил надежду на то, что это начинание вернет туристов к истокам северной культуры.

— Я очень рад, что появился такой проект. Он действительно очень своевременный. Одно дело говорить об Арктике, о близости наших регионов, которые много сил тратят на освоение наших удивительных просторов. Другое – пройти этот путь от Санкт-Петербурга через все наши северо-западные регионы до Нарьян-Мара и ощутить всю красоту этих мест, — отметил он.

Уже 22 февраля колонна автоэкспедиции «От Балтики до Арктики» пересечет границу Архангельской области и Коми и направится в Визингу – административный центр Сысольского района республики. По всему маршруту путешественников сопровождают оперативные службы МЧС России. На границе с Коми участников автопробега встретят сотрудники Сысольского пожарно-спасательного гарнизона. В районном центре – селе Визинга участники экспедиции посетят пожарно-спасательную часть №15, где их ожидает встреча с огнеборцами, а 23 февраля, в День защитника Отечества, когда колонна прибудет в Сыктывкар, сотрудники ГУ МЧС России по Коми проведут показ аварийно-спасательной техники и оборудования, а также напомнят сыктывкарцам правила безопасности.

Напомним, колонна из четырех внедорожников благодаря поддержке ПАО «Сбербанк», АВИАСОЮЗА России, автосалона «АлексМоторс», «ЛУКОЙЛ-Коми», Группы компаний «КС Альфа» и «Сосногорской швейной фабрики» преодолеет путь от Санкт-Петербурга до Пустозерска. Следить за экспедицией можно в социальных сетях, на сайтах «Российской газеты» и БНК, а теперь – благодаря интерактивной карте, где отмечен весь маршрут автопробега.

Партнеры автоэкспедиции: ПАО Сбербанк, АВИАСОЮЗ России, Комиссия РСПП по ОПК, МОФ «АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ ФОНД», автосалон АлексМоторс — официальный дилер Volkswagen в Республике Коми, ЛУКОЙЛ-Коми, Группа компаний КС Альфа, Сосногорская швейная фабрика.

Информационная поддержка: Межгосударственная телерадиокомпания Мир, Телерадиокомпания Коми гор, Республика, Европа Плюс Коми, Трибуна, Жесть Коми, Источник новостей.