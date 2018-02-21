В Госсовете Коми заслушали итоги программы переселения

Закончился четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Коми, несмотря на допущенные в самом начале управленческие и финансовые просчеты, удалось справиться с поставленной задачей и избежать штрафов. О промежуточных итогах реализации мероприятий по переселению граждан шла речь на заседании президиума Госсовета республики.

Почти половина жилых домов в регионе была построена до 1970 года, более 1150 зданий имеют износ свыше 70 процентов. В рамках адресной программы на 2013-2018 годы в Коми предстояло переселить почти 10 тысяч человек. На эти цели было предусмотрено 7,6 миллиарда рублей, из которых 59 процентов – средства республиканского бюджета. Но на первых этапах реализации программы предыдущее руководство региона и муниципального уровня допустило серьезные управленческие ошибки.

Как доложила первый замминистра строительства и дорожного хозяйства Коми Ирина Круглова, на 1 октября 2015 года программа была выполнена лишь на 4,7 процента.

– Проектная документация в течение первого и второго этапов не подвергалась экспертизе, строительный и технический надзор не осуществлялся. Органы местного самоуправления не смогли должным образом оценить масштабы и сроки реализации программы на местах, подрядчикам выплачивались авансы до 90 процентов от суммы контракта, – перечислила замминистра «типовые» ошибки ответственных за реализацию программы.

В итоге некоторые дома для переселенцев были построены с нарушениями и недоделками. Например, в Койгородском районе к жилью не подведена вода и нет канализации. В ряде муниципалитетов были выделены участки с близким расположением грунтовых вод, что привело к подтоплению первых этажей и подвалов построенных домов, в помещениях сырость и плесень. В Печоре в четырех из десяти возведенных для переселенцев многоквартирных домов надо переделывать кровлю, но не осталось ни одной подрядной организации, строившие это жилье, и значит, по гарантии устранять недоделки некому. Проблема тяжким грузом ложится на плечи муниципальных властей.

Глава Коми Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль, и только благодаря такой напряженной работе в ручном режиме положение удалось выправить. На 1 января 2018 года полностью выполнены четыре этапа программы, расселено более 8,5 тысячи человек, оставшиеся переедут в новое жилье в этом году. Осталось достроить пять домов в Койгородском районе и один в Печоре. В рамках пятого этапа программы новые квартиры получат еще 1324 человека.

В этом году госпрограмма завершается, а с 2019 года планируется запуск постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилфонда. Такое поручение федеральному правительству дал президент страны Владимир Путин.

– Пока мы расселяли людей из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Теперь дойдет очередь и до зданий, признанных аварийными уже после этой даты. Уже сегодня в реестре значатся 863 многоквартирных дома с численностью проживающих 10 202 человека. Сделать предстоит еще многое, – подчеркнула председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА