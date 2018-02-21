Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот день олицетворяет силу и мощь Российской державы, символизирует доблесть и мужество русских солдат и офицеров разных войн и поколений.

Мы низко кланяемся ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим страну и спасшим мир от фашизма. Благодарим ветеранов боевых действий, участников локальных войн и конфликтов, всех, кто с оружием в руках в разные годы защищал Родину. Мы гордимся теми, кто избрал нелегкий ратный труд делом своей жизни, сегодня стоит на страже национальных интересов страны, защищает мир и покой наших граждан.

В истории Российской армии и флота есть немало героических страниц и подвигов, которые являются примером для нынешних защитников Отечества, примером патриотизма и беззаветного служения своей стране для каждого из нас.

Желаю военнослужащим крепкого здоровья и успехов в службе, ветеранам – долголетия и благополучия, а всем жителям республики – мирного неба над головой, счастья и согласия, новых свершений на благо республики и России!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми