Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник является символом воинской славы нашей страны, олицетворением мужества, верности Родине, готовности защищать и отстаивать ее интересы даже в мирное время. Мы отдаем дань памяти и уважения землякам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны и в локальных войнах. Вспоминаем тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Наш долг – сделать все возможное, чтобы память об их заслугах жила вечно.

Это день, в который мы говорим слова благодарности ветеранам, военнослужащим, а также всем патриотам, работающим на благо страны и вносящим вклад в ее процветание и развитие.

Желаю вам в этот праздничный день счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах. Добра и мира вашим родным!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми