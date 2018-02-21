Сюрприз для впервые голосующих

Около семи миллионов человек будут впервые голосовать на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она подчеркнула, что этой категории ЦИК России уделяет особое внимание.

Активное избирательное право гражданин России приобретает с 18 лет. В Коми в регистре избирателей значится 676 тысяч человек, из них 11 300 (1,7 процента) будут голосовать впервые. В основном это учащиеся различных учебных заведений, в том числе и те, кто выехал на учебу за пределы региона. Точным подсчетом, сколько именно молодых избирателей будет в день выборов находиться за пределами Коми, сейчас занимается республиканский избирком.

– В ближайшее время начнется разноска именных приглашений на выборы для всех 11 300 впервые голосующих, и в период разноски представители избирательных участков будут общаться с родителями и родственниками уехавших ребят, чтобы узнать, где они находятся. Кроме того, мы будем учитывать и студентов наших вузов, приехавших в Коми из других регионов, – сообщил председатель Избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев.

Студенты, проголосовавшие по месту пребывания, будут считаться избирателями того региона, где голосовали. Многие молодые люди из Коми учатся в столичных вузах, в городах-миллионниках, поэтому в республиканском избиркоме предполагают, что это скажется на выборной статистике – число проголосовавших в регионе будет меньше.

В этом году ЦИК России предусмотрел средства на подарки для впервые проголосовавших. Раскрывать секрет Дмитрий Митюшев не стал, отметив лишь, что одной из составляющих подарка будет Конституция России.

Галина ВЛАДИС