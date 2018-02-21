Председателей комитетов изберут в феврале

28 февраля депутаты Госсовета Коми соберутся на первую в наступившем году сессию. В повестке дня 24 вопроса, в том числе большой блок кадровых, поскольку в конце прошлого года и в начале нынешнего депутатский корпус понес серьезные потери.

Напомним, в декабре скоропостижно скончалась от болезни председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова. В том же месяце досрочно сложила депутатские полномочия председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина в связи с переходом на муниципальную службу. 15 февраля она была избрана главой Печоры – руководителем администрации муниципального района.

Поэтому одними из первых в повестке дня февральской сессии значатся вопросы о досрочном прекращении полномочий этих парламентариев. До срока добровольно покидает ряды депутатов и Виктор Поляхов, в отношении которого вступило в силу решение суда. Верховный суд Коми оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата, который оспаривал решение воркутинской Фемиды, признавшей его виновным в покушении на мошенничество и злоупотреблениях на посту главврача городской больницы Заполярья. Верховный суд вынес решение 9 февраля, а накануне Виктор Поляхов написал заявление о сложении полномочий. В ином случае он был бы лишен депутатских полномочий в связи с решением суда.

Завершают повестку дня сессии также кадровые вопросы – но уже об избрании новых председателей комитетов по законодательству и социальной политике. Именно эти два пункта и вызвали дискуссию на заседании президиума Госсовета. Спикер парламента Надежда Дорофеева предложила перенести вопросы об избрании на мартовскую сессию, когда закончится выборная президентская кампания, а пока сосредоточиться на выборах, тем более что и в отсутствие председателей комитеты работают нормально. Сейчас законодательным комитетом руководит зампред этого комитета Геннадий Горбачев, а социальным комитетом – вице-спикер Валентина Жиделева.

Однако присутствовавшие на заседании президиума парламентарии не согласились с предложением Надежды Дорофеевой. Депутат Леонид Вокуев заявил, что по идее надо было еще в январе ставить вопрос о проведении внеочередной сессии, а не откладывать избрание руководителей столь важных комитетов еще на месяц. Его поддержали другие коллеги, а Геннадий Горбачев напомнил, что в комитете по социальной политике нет не только председателя, но и заместителя, и надо бы на мартовскую сессию вынести вопрос об избрании зама.

В итоге большинство членов президиума проголосовали за то, чтобы оставить «спорные» вопросы в повестке февральской сессии.

Галина ВЛАДИС