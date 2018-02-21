«Хоровод дружбы» в Прилузье

На минувшей неделе в Объячево состоялась вторая встреча национальных культур Прилузского района «Хоровод дружбы». Она открыла в Прилузье учрежденный главой региона Сергеем Гапликовым Год культуры в Республике Коми и дала старт работе районного клуба «Активное долголетие».

В «Хороводе дружбы» приняли участие коми, чувашские и украинские группы, а также единичные представители Молдавии, Германии, Казахстана и кубанских казаков. В прошлом году на «Хороводе» обсуждалась национальная кухня, а в этом – обычаи и традиции.

Участники встреч узнали об особенностях проведения коми свадеб, обряде имянаречения и правилах игры «Шегъясьöм». Чуваши представили обряд проводов на армейскую службу, украинцы – эпизод сватовства. Молдаванин Владимир Канцыру спел песню на родном языке и рассказал, как в детстве соревновался в ловле воробьев. Валентина Блега из Ношуля поведала о традициях празднования Рождества и Пасхи в Германии. От кубанской казачки Дарьи Паневой услышали об обряде инициации – первой посадки мальчика на коня. Она гордится тем, что ее сын не оробел перед конем. Галина Цуканова родом из Казахстана, она рассказала о том, как готовить национальный плов. Каждое выступление помимо небольшого рассказа сопровождалось еще и песней или стихотворением на родном языке.

По итогам встречи будет издан сборник материалов «Обряды и традиции народностей, проживающих на территории Прилузского района». Завершилась встреча дружным чаепитием и совместной фотографией.

Артур АРТЕЕВ