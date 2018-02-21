Европейские окна из Зеленца

Лесопромышленное предприятие «Парма ПЭВ», базирующееся в Зеленце Сыктывдинского района, имеет шансы стать лидирующим в Европе производителем клееного оконного бруса. 21 февраля на производстве побывал глава Коми Сергей Гапликов вместе с министром инвестиций, промышленности и транспорта Николаем Герасимовым и министром природных ресурсов Романом Полшведкиным.

В августе прошлого года ООО «Парма ПЭВ», занимавшееся оптовой и розничной торговлей пиломатериалами, поменяло владельца. Его приобрело калининградское ООО «Нафтапромгрупп», также специализирующееся на лесоматериалах. Как сообщил директор и владелец этой компании Анатолий Якимов, сейчас она имеет уже не калининградскую, а сыктывдинскую прописку. В конце прошлого года предприятие уже перестроилось на выпуск новой продукции – оконного бруска, стоимость которого на европейских рынках составляет 600 евро за кубометр, в то время как обычная доска – в шесть раз дешевле.

– Инвестиции в «Парма ПЭВ» уже составили более 150 миллионов рублей, нами приобретено самое современное оборудование, которое сейчас находится в стадии монтажа. Я думаю, при удачном стечении обстоятельств и республиканской поддержке этот завод имеет все шансы стать заводом №1 по производству клееного оконного бруса в Европе, – заявил Анатолий Якимов. – Планы у нас амбициозные, древесина в Коми исключительно хорошая, и опыт работы строительства подобных заводов тоже имеется. Спрос на наш продукт сейчас превышает предложение в 15 раз. Сейчас мы за месяц делаем в среднем 700 кубометров бруска, а заказов у нас более чем на 12 тысяч. Продукция у нас экспортная, охватываем мы практически всю Европу – Германию, Францию, страны Скандинавии и Прибалтики. В производство планируем инвестировать еще около 200 миллионов.

По словам Анатолия Якимова, новая линия, которая сейчас монтируется на предприятии, должна выпускать два вагона продукции в смену, а работать на ней должны всего три человека. Но с квалифицированными сотрудниками пока проблема, придется переучивать нынешний персонал, который работает по старинке. Новая линия – высокоавтоматизированная, со сканерами, которые исследуют сырье и определяют, как его лучше «раскроить», чтобы ни миллиметра не пропало. В результате если на обычных лесопильных производствах балансовая составляющая, то есть количество древесины, которое идет в отходы, может достигать 60 процентов от изначального объема сырья, то здесь с точностью до наоборот – задействовано 60-70 процентов.

– Это индустрия 4.0, иначе мы не выживем в борьбе моторов, которая сейчас идет в лесной отрасли, – считает Анатолий Якимов. – А отходы, которые у нас есть, – опилки, щепу мы отправляем на Монди СЛПК. Возможно, в будущем при увеличении объемов производства начнем делать топливные брикеты.

Сергей Гапликов, оценив высокий уровень эффективности производства, счел, что на такие предприятия нужно равняться другим лесопромышленникам, а регион должен поддерживать тех, кто работает на таком высоком уровне. Главу Коми поразило, когда ему показали то, что на предприятии считается браком, – бруски с небольшими пятнышками. Позже он высказал мнение, что если Европа столь придирчива, то наши домостроители такое с удовольствием закупят.

Закупленные линии позволяют значительно расширить объемы производства, но есть проблема – не хватает сырья. Поставщики остались от прежних владельцев, но объемы, которые они могут дать, в десять раз меньше, чем здесь могут переработать. Анатолий Якимов попросил Сергея Гапликова посодействовать в решении сырьевой проблемы, тот пообещал сделать все возможное.

Позже во время совещания с лесопромышленниками Сыктывдинского района руководитель региона жестко критиковал средний и крупный бизнес, который «ведет себя как собака на сене» – берет в аренду крупные участки, но не осваивает их, в то время как малый бизнес, у которого «старшие товарищи» «уводят» аренду, мучается от недостатка сырья. Остается только надеяться на покупку древесины с аукционов, но это еще та рулетка – неизвестно, достанется ли что-то и по какой цене.

– Если сами не хотите заниматься заготовкой древесины, отдайте участок другим. По-человечески нужно решать такие вопросы, по-партнерски, – высказался Сергей Гапликов.

Анна ПОТЕХИНА

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