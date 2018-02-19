Юную наставницу из Эжвы отметили на российском уровне

14 февраля на всероссийском форуме «Наставник» подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».

В топ-20 лучших работ в номинации «Дети учат детей» вошел проект ученицы Сыктывкарской гимназии №1, участницы детского движения Эжвинского района и Российского движения школьников Алены Шувар.

Накануне экспертный совет утвердил шорт-лист из 102 заявок, претендующих на победу в пяти основных номинациях: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Дети учат детей».

Всего на конкурс поступило более четырех тысяч заявок, из них в номинации «Дети учат детей» – 326. От Республики Коми было заявлено 36 проектов.

Программа форума, который стартовал 13 февраля, состоит из четырех основных блоков: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве».

Галина ГАЕВА