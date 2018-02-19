Под прицелом видеокамер

На выборах президента России видеонаблюдение будет организовано таким образом, чтобы охватить более 80 процентов избирателей. В Коми смонтируют 321 точку онлайн-наблюдения – 300 в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий и 21 в территориальных избирательных комиссиях.

В понедельник представители регионального избиркома и руководство Коми филиала компании «Ростелеком» продемонстрировали журналистам, что собой представляют новые веб-камеры. Презентация прошла на одном из избирательных участков Сыктывкара.

Как отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев, технология видео-фиксации на сей раз несколько отличается от той, что была в 2012 году на выборах президента страны. Тогда были громоздкие аналоговые камеры (после выборов все оборудование «Ростелеком» передал министерству образования для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ), сегодня это IP-камеры высокого разрешения с возможностью сразу записать изображение в облаках. Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Замдиректора филиала – технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко рассказал, что собой представляет программный продукт, обеспечивающий видеофиксацию процесса голосования. На каждой из 321 точек будут установлены по две IP-камеры высокого разрешения, антивандальный шкаф с источником бесперебойного питания и коммутаторы доступа. При этом камеры оборудованы еще флеш-картами в 64 мегабита. Видео с камер будет передаваться по защищенным каналам связи «Ростелекома» (скорость передачи изображения 1 мегабит в секунду) в центры обработки данных (ЦОД). В случае непредвиденных ситуаций срок устранения повреждений – 30 минут. Компания готовит мобильные бригады, запасное оборудование, запасные камеры.

Член избирательной комиссии Коми с правом решающего голоса Татьяна Тимофеева обратила внимание еще на одну существенную особенность нынешней избирательной кампании – видеотрансляция будет вестись в территориальных избирательных комиссиях. Раньше такого не было. Точек видеонаблюдения меньше, чем в 2012 году, зато будут охвачены все большие участки.

Под прицелами видеокамер 300 участковых и 21 территориальная избирательная комиссия будут находиться весь день выборов 18 марта, обязательно будут транслироваться и записываться подписание протокола подсчета голосов, сдача избирательной документации в ТИК и процедура подписания протокола ТИК об итогах выборов.

В настоящий момент «Ростелеком» смонтировал уже 295 точек видеонаблюдения. К 25 февраля работы по установке и наладке оборудования обещают закончить.

Галина ВЛАДИС

Фото Светланы СОКОЛОВОЙ