Первый шаг на пути к односменке

Сыктывкарская школа №30 получила новый учебный корпус

В минувший четверг в Сыктывкаре открыли новый учебный корпус школы №30 на 250 ученических мест. Это поистине историческое событие для города, в котором с 1993 года не открывалось новых школ.

Здание по улице Емвальской, 19 было переоборудовано из бывшего коррекционного дома-интерната. В двенадцати учебных классах будут обучаться школьники начального звена, а среднее и старшее звено останется в основном корпусе школы. Как отметил мэр города Валерий Козлов, это событие стало первым шагом на пути к ликвидации двухсменного режима в школах.

Переоборудование здания обошлось региональному и местному бюджету в 39 миллионов рублей. Были отремонтированы кровля, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, установлены новые окна. Произведены отделочные работы и монтаж систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации. Закуплены мебель и все необходимое оборудование для столовой, учебных классов и спортзала.

Каждый кабинет оснащен интерактивным программным аппаратным комплексом Smart, электронным образовательным комплексом, многофункциональными устройствами, документ-камерой. Оборудовано пять специализированных учебных кабинетов для занятий исследовательской деятельностью, оснащенных наборами для экспериментирования, микроскопами и микропрепаратами, металлическими конструкторами.

Для игр на развитие логических операций и стратегического мышления предусмотрены головоломки, набор по основам проектирования и моделирования. Предусмотрено современное оборудование для занятий робототехникой, организации соревнований роботов и занятий конструированием.

Оснащены по современным требованиям кабинеты иностранного языка, музыки – с цифровым пианино, приобретено оборудование для проведения спортивных занятий.

В школе есть библиотека, кабинет врача, прививочная и современная столовая. Имеется два мобильных городка для изучения правил дорожного движения.

На церемонии открытия зампред правительства республики – министр образования Наталья Михальченкова отметила, что Сыктывкар первым показал результаты в реализации приоритетного проекта по созданию новых учебных мест и переходу школ на одну смену: в новой начальной школе не просто созданы дополнительные места для школьников, здесь сформирована современная образовательная среда.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара