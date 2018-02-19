Печору возглавила экс-депутат Госсовета Коми

Наталья Паншина стала главой Печоры – руководителем администрации муниципального района. Такое решение приняли местные депутаты на заседании совета, которое прошло 15 февраля.

Кроме Натальи Паншиной на главный пост Печоры претендовали сотрудник ветнадзора Светлана Василевич и пенсионер Геннадий Бусыгин, много лет проработавший руководителем Печорских электрических сетей. Кроме того, изначально документы в конкурсную комиссию подавали Андрей Соснора – на тот момент действующий руководитель администрации и его заместитель по ЖКХ и строительству Сергей Кислицын, однако в конце декабря они сняли свои кандидатуры.

Все три претендента на пост представили совету свои программы развития. За Наталью Паншину, расставшуюся ради работы в администрации Печоры с мандатом депутата Госсовета Коми, было отдано 23 голоса, за Геннадия Бусыгина – один, за Светлану Василевич не проголосовал никто.

Официально Наталья Паншина вступит в должность 21 февраля после принятия присяги, Печорой она должна руководить в течение пяти лет. В прошлый раз руководителя муниципалитета в Печоре выбирали два года назад, при этом предшественник Андрея Сосноры – Антон Ткаченко продержался на посту меньше девяти месяцев.

После подведения итогов голосования Наталья Паншина ответила на вопросы «Республики».

– Печора считается довольно сложным муниципалитетом, руководители администрации за последние годы сменились несколько раз. Почему вы рискнули претендовать на такой непростой пост?

– Да, действительно, за несколько последних лет в Печоре поменялось много глав, что негативно сказалось на ситуации в муниципалитете в целом. Я осознанно пошла на выборы и однозначно могу сказать, что у меня есть не только желание изменить ситуацию в Печоре. Для этого есть и возможности. Необходимо сделать рабочими принятые на уровне муниципалитета программы по развитию экономики, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, ЖКХ, благоустройству и жилью. Необходимо работать над привлечением на территорию инвестиций, активно участвовать в проектах федерального и республиканского уровня на условиях софинансирования, грантовых конкурсах, одним словом, привлекать на территорию дополнительные средства.

– Уже несколько недель вы фактически руководили Печорой в статусе и.о. Успели ли оценить «фронт работ», наметить первоочередные задачи и какие именно?

– В статусе и.о. главы администрации муниципального района «Печора» я работаю с 30 декабря 2017 года и, конечно, уже вникла в работу администрации. Могу сказать, что работы здесь предостаточно и она довольно сложная. За моими плечами 23-летний опыт работы директором Печорского промышленно-экономического техникума. В далекие и непростые 90-е это было небольшое профессиональное училище, сегодня – огромное, динамично развивающееся учебное заведение, одно из лучших в республике.

Приоритеты уже расставлены. В первую очередь – реализация пятого этапа программы переселения и оптимизация бюджетных расходов, чем мы уже начали заниматься. Будем решать проблемы наших муниципальных предприятий, многие из которых сегодня находятся в сложном финансовом состоянии. Принцип моей работы – делать все совместно, с обязательным участием в решении важных вопросов представителей депутатского корпуса и общественных организаций.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА