Коми в тройке лидеров по выполнению майских указов

Республика Коми вошла в тройку лучших регионов страны по выполнению майских указов президента России Владимира Путина. Вперед Коми пропустила только Татарстан и Краснодарский край, расположившиеся на первой и второй строчках соответственно, отмечает агентство «Ньюинформ».

Рейтинг был подготовлен компанией «Медиалогия». При расчете рейтинга также учитывалось упоминание регионов России в контексте пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

По данным экспертов, в минувшем году власти Коми улучшили показатели по повышению зарплат работникам бюджетной сферы. Так, по итогам года на эти цели из регионального бюджета был направлен один миллиард 20 миллионов рублей.

Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, реализация майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина в будущем позволит сократить число безработных в стране и поспособствует дальнейшему росту заработной платы.

В рейтинге экономики в январе нового, 2018 года Коми занимает уверенную четвертую позицию. На первом месте Якутия, за ней следуют Дагестан и Татарстан.

Роман СЕМЕНОВ

Фото kremlin.ru