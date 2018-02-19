Команда Детского дома №1 доказала свою любовь к футболу

40 юных сердец из детских домов Сыктывкара, Ухты и Пажги бились со скоростью 120 ударов в минуту на футбольном поле спортивного центра «Скала». Здесь состоялся I этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Свою любовь к этому виду спорта в очередной раз доказали воспитанники Детского дома №1 г. Сыктывкара, забив в ворота соперников 16 из 76 красивых голов.

Отборочные игры всероссийских соревнований проходят в Сыктывкаре уже 10 раз. Организаторами регионального тура по традиции выступили компания «МегаФон», Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Центр спорта и туризма, Федерация футбола Коми.

Выступая перед ребятами, заместитель министра образования Максим Ганов отметил важность проведения турнира и пожелал ребятам успехов: «Сегодня футболу уделяется особое внимание. Совсем недавно президент России Владимир Путин встречался с юными игроками команды «Тотем» из Красноярска, которые трижды становились чемпионами мира в рамках этого турнира. Нам тоже есть к чему стремиться!»

Накал страстей на поле был нешуточный. Некоторые матчи могли бы лечь в основу сценария чемпионата мира по футболу. Единственная девочка в команде из школы-интерната №2 г. Ухты, Наиля Галяутдинова, ничуть не уступая знаменитой футболистке Эбби Вамбах, забила в ворота соперников 8 ярких мячей за 5 игр.

Показав результативную игру, честь представлять Республику в полуфинале чемпионата в Екатеринбурге завоевала команда детского дома №1 г. Сыктывкара. Лишь немного уступив победителям, серебряные медали получили воспитанники школы-интерната №2 г. Ухты, а бронза досталась команде школы-интерната им. А.А. Католикова.

«Турнир «Будущее зависит от тебя» объединяет не только ребят, но и взрослых, которым небезразлична судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня чемпионат – это прекрасный пример социального партнерства и вклада в спортивное наследие нашей Республики. Девиз «Будущее зависит от тебя!» раскрывает его основную идею: все, кто так или иначе принимает в нем участие, делают мир лучше и добрее», – отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

«МегаФон» благодарит всех партнеров турнира: ООО «Фирму «Исток-Д», ООО «Сыктывкархлеб», спортивный центр «Скала», Коми республиканскую типографию и спортивно-танцевальный клуб им. Юлии Чепаловой «Новый элемент».

текст и фото «МегаФон»