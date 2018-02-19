Бизнес призвали к конструктивному диалогу с властью

Не покидать республику, а сплачиваться и пошагово общими силами решать проблемы призвала предпринимателей региона первый зампред правительства Коми Лариса Максимова. Насущные проблемы бизнеса обсуждались на очередном общем собрании регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми», участники которого подвели итоги работы за минувший год и наметили планы на будущее.

Работа собрания началась с приветствий первых лиц региона. Обращаясь к предпринимателям, Лариса Максимова кратко обрисовала сложившуюся ситуацию в экономике республики. В консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Республики Коми поступает более 180 миллиардов рублей. За 2017 год рост поступлений составил более чем 25 процентов. Перечисления в региональный бюджет также подросли, но львиная доля доходов – 57 процентов – по-прежнему уходит в федеральную казну, что влияет на структуру регионального валового продукта. Доля его изъятия в Коми – 19,5 процента, тогда как в среднем по России этот показатель от 10 до 12 процентов.

Тем не менее по производству валового регионального продукта – услуг и генерируемой продукции с территории – на душу населения Республика Коми в десятке лидеров по стране и на втором месте в Северо-Западном федеральном округе. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП республики составляет свыше 15 процентов.

Среди достижений последнего времени – серьезный прорыв в лесоперерабатывающей отрасли, которая второй год подряд выступает драйвером развития экономики республики, получение из резервного фонда правительства страны транша в 1,2 миллиарда рублей на возобновление производственного цикла шахты «Интауголь», начавшаяся работа по стабилизации положения в моногородах, стабилизация госдолга и постепенный переход на бездефицитный бюджет.

Министр развития промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов тоже поставил высокую оценку лесной отрасли, которая теперь сложилась как кластер, выпускает конкурентоспособную продукцию, выходит на международный рынок и помогает возрождать глубинку, тогда как еще десять лет назад этот бизнес находился в загоне.

Успех в бизнесе, по словам министра, достигается пассионариями, неравнодушными личностями, и их в республике немало. Но и проблем, к сожалению, хватает. Одна из таких болевых точек – цены на энергию. Необходимо найти соразмерность между себестоимостью продукции и тарифами, подчеркнул министр. Другая важная проблема – на муниципальном уровне не создается новых предприятий, тогда как только благодаря новым производствам на территориях можно создавать ресурсы для людей и пополнять бюджет. Бизнес снял с себя ответственность за рабочие места на территориях, и это, по выражению Николая Герасимова, «самая большая прореха».

Отчетный доклад президента Союза промышленников и предпринимателей Коми Михаила Магия не вызвал у участников собрания споров и возражений. Затем приступили к прениям. Здесь ярче и эмоциональнее всех выступила генеральный директор ООО «Горстрой», президент Союза строителей Коми Тамара Уланова. Говорила она о проблемах своей отрасли. Например, о необходимости изменения ряда техрегламентов.

– Все прекрасно понимают, что женщина не может выносить и родить ребенка за шесть месяцев – против природы не пойдешь, но почему-то считается возможным в этот срок построить школу. Технология этого не позволяет, это абсурд, но компании из-за пределов республики подобные требования не смущают. В итоге школу в Сыктывкаре строят белорусы. Но как они ее строят: нанимают местную рабочую силу, кредитуются в российских банках, а доход уходит в Белоруссию, – привела один показательный пример Тамара Уланова.

Упомянула она и о проблеме технологического присоединения: строительной компании был выставлен счет на 13 миллионов, и когда стали разбираться, выяснили, что тариф был рассчитан на примере единственного строительства жилого дома в полях.

Следующий момент, волнующий не только строителей, но и все предпринимательское сообщество региона, – изменения в законе о северах. По решению Конституционного суда РФ с января северные выплаты выведены из минимального размера оплаты труда (МРОТ), поэтому зарплаты северянам работодатели должны увеличить в два раза. Но если те же строители попытаются заложить новые траты в цену квадратного метра, они станут банкротами. Это прямой путь бизнеса в тень, предупредила Тамара Уланова.

Ее поддержал председатель республиканского профсоюза транспортников Иван Урсу, который подчеркнул:

– Профсоюзы добились компенсации северного и районного коэффициентов, но теперь конституционные гарантии делают северный бизнес неконкурентоспособным. Предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу при Союзе промышленников и предпринимателей и подготовить предложения.

Подытоживая дискуссию, первый зампред правительства Коми Лариса Максимова призвала предпринимателей к совместной работе:

– Считаю, что это отличнейшее предложение, его надо двумя руками поддержать и очень хорошо проработать. Сейчас мы слышим «плач Ярославны» на всех уровнях, но знаете, можно плакаться по каждому поводу. Давайте работать совместно и конструктивно. Это должны быть четкие, продуманные предложения, чтобы представить их на федеральный уровень.

Под занавес собрания делегаты утвердили изменения в устав организации, благодаря которым Союз промышленников и предпринимателей Коми становится специализированной организацией нефтегазового кластера.

– Региональное объединение работодателей становится специализированной организацией нефтегазового кластера Республики Коми. Учредительное собрание было проведено 1 февраля в Ухте, оно было приурочено к Рассохинским чтениям. Кластер – это не юридическое лицо, это совокупность организаций. В федеральном бюджете на развитие кластерного движения на этот год запланировано 60 миллиардов рублей. Предусматривается также Министерством промышленности и торговли России компенсация целого ряда затрат, в том числе на инновации, на мероприятия производственно-технологического характера, на обучение и даже на строительство инфраструктуры, – сообщил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Олег Абрамов.

Галина ВЛАДИС

Фото komiinform.ru