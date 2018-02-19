Антимонопольщики назвали причину роста цен на топливо

Обоснованным назвала рост цены на бензин в Коми в 2017 году руководитель регионального управления ФАС России Наталия Гуревская. При этом она отметила, что впервые за многие годы рост цен на бензин превысил уровень инфляции, которая в прошлом году была рекордно низкой – 2,4 процента.

Коми УФАС осуществляет систематический мониторинг розничных цен на бензин, в случае возникновения вопросов по ценообразованию проводят проверки ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Антимонопольщики пришли к выводу, что стоимость топлива на заправках фирмы увеличилась в связи с повышением оптовых цен завода-изготовителя.

– Изменение стоимости для конечного потребителя в прошлом году проходило пропорционально изменениям цен на оптовом рынке, – подчеркнула Наталия Гуревская. – Эти изменения сопоставимы с динамикой цен на нефтепродукты по всему Северо-Западу и не так значительны, как в среднем по России.

В прошлом году в России цена на 92-й бензин выросла на 7,71 процента, на 95-й – на 7,01 процента, на дизтопливо – на 9,79 процента. В республике стоимость 92-го бензина на заправках выросла на 6,4 процента, 95-го – на 4,2 процента, на дизтопливо – на 5,3 процента.

Наталия Гуревская отметила, что на данный момент, по мнению ФАС России, предпосылок для роста розничных цен на нефтепродукты нет.

Рассказала Наталия Гуревская и о других направлениях работы сотрудников управления. Так, например, в управление поступило много заявлений из Ухты и Сосногорска с просьбой проверить, какую долю рынка занимают торговые сети «Магнит» и «Пятерочка». Во время проверки выяснилось, что в Сосногорске на начало 2016 года доля «Магнита» на рынке составляла 39,7 процента, что превышает допустимые законодательством 25 процентов. В 2017 году торговая сеть открыла еще один торговый объект.

– Мы перепроверяем эту информацию, запросили необходимые документы. Если подтвердится нарушение, то мы обратимся в суд с иском о признании открытия нового магазина «Магнит» в Сосногорске недействительным, – пояснила Наталия Гуревская.

Небольшое (25,3 процента) превышение доли «Магнита» выявлено в Усть-Вымском районе – там торговая сеть не может открывать новые магазины. Превышение порога в 25 процентов другими сетями не обнаружено.

Светлана СОЛОВЬЕВА