Здравоохранение в Коми: двадцать лет спустя

«Республика» начинает цикл статей, посвященных различным сферам жизнедеятельности общества в Коми и тому, как менялись отрасли экономики в регионе за последние 18 лет в период миллениума. Первая публикация посвящена здравоохранению.

Оперативное вмешательство

Заместитель главного врача Коми республиканской клинической больницы по хирургии Александр Коюшев в хирургии 20 лет, и то, что произошло в здравоохранении за эти годы, по праву считает прорывом. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию большинство операций стали практически бескровными.

Конец 1990-х – начало 2000-х годов было крайне сложным временем для всех. А для медиков особенно, так как отмечались дефицитным обеспечением лекарствами и расходными материалами. Все было устаревшим. Даже такое «хирургическое счастье», как сшивающий аппарат, который при оперативных вмешательствах позволяет безопасно пересечь тот или иной орган или сосуд. Этот аппарат – важнейшая составляющая в работе хирурга. Но в 1990-е хирурги и не подозревали, что спустя два десятилетия будут работать не с аппаратами советского производства, выпускаемыми на ленинградском заводе «Красногвардейский», которые тоже в общем-то были не плохими, но уже изрядно устарели, а на современных, адаптированных не только на открытые операции, но и используемые в эндоскопических технологиях.

– Конечно, если сравнивать с тем, что было раньше с инструментарием, это небо и земля. Я вот только что с операции рака легкого. Да не было бы этих сшивающих современных инструментов, больной бы на столе «вытек». А сегодня? Современные технологии позволяют все делать бескровно, – привел пример хирург.

Государственная программа модернизации, направленная на улучшение состояния здравоохранения, сыграла огромнейшую роль в судьбе отрасли. Учреждения здравоохранения республики начали оснащаться высокотехнологичным оборудованием. Чего только не получила в этот период Коми республиканская больница: аппараты УЗИ экспертного класса, электрокардиографы нового поколения, оборудование для мониторирования жизненно важных функций для реанимации, современную дыхательную аппаратуру, в том числе высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких, компьютерные и магнитно-резонансные томографы с высоким уровнем разрешения, спирально-компьютерный томограф, также с высочайшими разрешающими способностями, на котором можно спрогнозировать объем и ход операции.

Ценное оборудование – пока единственное по Северо-Западному округу – приобретено в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения КРБ. Буквально в канун нового года был введен в эксплуатацию новый ангиографический комплекс с интегрированной УЗИ-системой стоимостью более 31 миллиона рублей. Комплекс компании Philips Allura Xper FD 20, который включает в себя непосредственно ангиографическую установку и ультразвуковой аппарат, позволяет шире использовать возможности высокотехнологичных методов обследования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что значительно снизит смертность среди населения республики от инфарктов, инсультов, аневризм. С помощью уникального оборудования можно устранять и последствия сахарного диабета, уберегая больного от ампутации конечностей. Такой же ангиограф был приобретен и для Воркутинской больницы скорой помощи.

Оснащались и другие республиканские учреждения. Месяца два назад, например, новый высокотехнологичный аппарат для высокочастотного ультразвукового сканирования кожи принял на вооружение республиканский стационар кожно-венерологического диспансера. Техника позволяет проводить безболезненное точечное исследование всех трех слоев кожи: эпидермиса, дермы и гиподермы, что особенно важно при анализе на онкологическое заболевание. Оборудование стоимостью около трех миллионов рублей было приобретено в целях совершенствования дерматологической помощи населению Коми за счет средств республиканского бюджета. Весь спектр этого вида медицинских услуг будет проводиться бесплатно в рамках программы государственных гарантий по направлению врачей-дерматологов и онкологов.

В конце девяностых ортопеды Коми республиканской больницы освоили такую технологию, как эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Сами эти операции, которые тогда проводились под руководством заведующего ортопедическим отделением Юрия Костина, – огромный шаг вперед, ведь они давали возможность людям, пережившим переломы бедренных и коленных суставов или болезни, связанные с разрушением костей, заново встать на ноги. Одна беда: эти операции были слишком «кровавыми» и нередко заканчивались тяжелейшими послеоперационными осложнениями. Да и сами эндопротезы были тяжелыми и не всегда из-за качества материала приживались в организме. Сегодня республика приобретает протезы из комбинированного сплава уникальных, редких металлов, и эндопротезирование – уже другая история. По словам Александра Коюшева, это все равно что сравнить фирменные кроссовки и лапти.

Те перемены, которые произошли за 15 лет в отрасли здравоохранения, позволили свершить свои реформы во всех направлениях хирургии. Коми республиканской больнице – 95 лет. И хирургия здесь развивалась не только на оперировании грыж и желчных пузырей. Традиционно развивались такие направления, как хирургия печени, поджелудочной железы, толстого кишечника, легких и пищевода, средостения. Не так давно хирургия КРБ получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «онкология», что, по мнению Александра Коюшева, позволит расширить спектр хирургических операций по некоторым направлениям. Прежде всего это торакальная хирургия, абдоминальная хирургия и урология.

Есть определенные хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях, которые выполняются только специалистами КРБ. Это операции на пищеводе, поджелудочной железе и печени, в том числе с использованием современного видеоэндоскопического оборудования.

Сегодня в Коми работает чуть более 500 врачей хирургических специальностей, в том числе 109 общих хирургов. Совместно в год они проводят более 63 тысяч операций, помогая пациентам с различными заболеваниями и травмами.

Еще двадцать лет назад инсульт – внезапно развивающееся заболевание считалось практически приговором, а люди, пережившие его, как правило, если и выживали, то становились обузой для окружающих. Сегодня к болезням системы кровообращения наряду с новообразованиями – самое пристальное внимание правительства России. В майских указах президент страны привел цифры, направленные на понижение смертности от этих бед.

В Республике Коми еще в 2010 году на базе КРБ был открыт инсультный центр, в котором построена целая индустрия: диагностирование, предотвращение, лечение, реабилитация. И если сегодня во время терапевтического окна или так называемого золотого часа больной попадет в этот центр и получит срочную терапию, в подавляющем большинстве случаев он встанет на ноги.

Совсем недавно отметил свое двадцатилетие и кардиологический диспансер, без которого сегодня трудно представить медицину республики. Люди умирали сотнями от инфарктов и аневризм.

За годы существования диспансера в его стенах было вылечено порядка 300 тысяч больных, из них 171 тысяча – сердечно-сосудистого профиля, буквально спасены сотни и сотни человеческих жизней, более 47 тысяч младенцев родились в стенах роддома.

Как рассказал главный врач учреждения Александр Кузнецов, саму идею, зародившуюся в головах руководства республики в 1992 году, – построить в Сыктывкаре крупный кардиологический диспансер и роддом для будущих мам, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, многие жители республики, в том числе и медики, восприняли неоднозначно. Скептики утверждали, что соответствующих медицинских кадров попросту не хватит, да и с наполняемостью пациентами будут проблемы. Но время, подчеркнул главврач, доказало, что все было сделано очень вовремя. Кардиодиспансер распахнул двери 22 июля 1997 года, а годом позже открылся родильный дом.

За это время специалистами кардиоцентра было внедрено много нового, особенно в оказании помощи больным с острым коронарным синдромом. Для острых больных предусмотрена круглосуточная ангиографическая помощь, специалисты работают по принципу 24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году. Всего в диспансере работает около тысячи человек.

По рентгенохирургической диагностике и лечению кардиодиспансер, выполняющий полный спектр диагностических мероприятий, занимает одно из ведущих мест в России. А в целом входит в пятерку лучших наряду с аналогичными медучреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Архангельска. И это не случайность, ведь вставать на ноги кардиоцентру в Коми и помогала тамошняя профессура.

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера проводят катетерную ангиографическую диагностику, а также катетерное лечение приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно помощь в отделении получают до 4,5 тысячи человек. В течение года более 200 человек проходят процедуры по диагностической коронарографии (инвазивный рентгеноконтрастный метод исследования сосудов сердца для диагностики ишемической болезни сердца) в целях определения тактики лечения пациента. В год здесь устанавливают порядка 500 стентов, более 350 больным делается операция по аортокоронарному шунтированию. Всего в год в кардиоцентре выполняется более трех тысяч операций, в том числе и клапанные операции на открытом сердце.

Помимо того, медики проводят процедуры по катетерному лечению врожденных пороков сердца у детей и профилактику хронической недостаточности мозгового кровообращения (стентирование брахиоцефальных и каротидных артерий).

Отделение рентгенохирургии является головной базой для развития службы рентгенохирургической диагностики и лечения. Напомним, что в 2014 году в этом отделении впервые была проведена операция на сердце с использованием биорезорбируемого (саморассасывающегося) стента. Таким образом, был сделан еще один шаг в эндоваскулярном лечении ишемической болезни сердца, который, как отмечают специалисты, позволил в разы улучшить результаты лечения.

Также сегодня в зоне внимания специалистов кабинет рентгенохирургической диагностики Ухтинской городской больницы. В 2018 году аналогичное отделение откроют в Воркутинской больнице скорой помощи. До конца года с участием специалистов кардиодиспансера в Коми республиканской больнице будет открыт ангиографический комплекс, помощь на высоком уровне будет оказываться пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

Относительно пороков сердца у детей медики также стремительно набираются опыта, о котором не могли бы и помыслить лет пятнадцать назад. Чуть ли не ежегодно в стенах кардиодиспансера тот или иной крупный специалист из медицинских центров сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Алмазова или центра Калининграда проводят диагностирование детей из Коми, родившихся с пороком сердца, попутно давая мастер-классы специалистам по детскому сердцу.

Обучение высоким технологиям в кардиодиспансере идет непрерывно. В прошлом году, например, была внедрена новая технология по эндопротезированию аневризмы брюшной аорты. Мастер-класс в кардиологическом диспансере провели ведущие российские специалисты.

Медицина на крыле

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию о своем решении по реализации федерального приоритетного проекта «Санитарная авиация», что стало знаковым событием для Коми как региона, относящегося к категории труднодоступных – с обширной территорией, низкой плотностью сети дорог с твердым покрытием и низкой плотностью населения.

Министерство здравоохранения республики активно включилось в реализацию приоритетного проекта. Для нужд санавиации было задействовано два вертолета, которые находятся на балансе АО «Комиавиатранс». Но вершиной проекта стало приобретение нового вертолета Ми-8 с медицинским модулем, который базируется в Ухте, что позволяет в значительной степени сократить время оказания экстренной медицинской помощи в центральном и северном районах республики за счет сокращения плеча эвакуации. На борту вертолета есть аппарат искусственной вентиляции легких, устройство для снятия ЭКГ и другое съемное оборудование для оказания первой медицинской помощи.

О том, сколько людей гибло в республике от острых заболеваний или травм до открытия в 1938 году как самостоятельной службы санитарной авиации, история умалчивает. Сегодня это Центр медицины катастроф, который был организован в 1997 году на базе Центра экстренной медицинской помощи на основании указа главы Коми и приказа министра здравоохранения республики, который, в свою очередь, был основан на базе отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санитарной авиации) Коми республиканской больницы.

С 1995 по 2007 год Центр экстренной медицинской помощи, а после преобразования – Центр медицины катастроф возглавлял опытный организатор здравоохранения Петр Николаевич Колотовский. Затем сменилось еще несколько главных, с 2016 года центр возглавляет главный внештатный специалист Республики Коми по медицине катастроф Михаил Сурин.

Новый вертолет, эксплуатирующийся с января этого года, призван эвакуировать пациентов со сложными заболеваниями и травмами, которым требуется оказание срочной медицинской помощи в больницах Ухты или Сыктывкара, а также Усть-Цилемского, Ижемского, Вуктыльского, Удорского, Троицко-Печорского, Усинского районов. Помимо медицинской начинки Ми-8 оборудован спутниковой системой навигации, системой геопозиционирования, системой предупреждения о приближении к земле и другим цифровым оборудованием.

На клеточном уровне

Известно, что число супружеского бесплодия растет с каждым годом. Только за последние два года проблема выросла практически в два раза. Во многих случаях единственный выход для подобных пар – экстракорпоральное оплодотворение. В Республике Коми наработан десятилетний опыт в данной области. За этот период благодаря существующей и развивающейся службе более полутора тысяч детей появились на свет в результате ЭКО. О том, как вставала на ноги эта служба, как развивалась и каких успехов добилась за 11 лет своего существования, «Республике» рассказала главный врач Республиканского перинатального центра Ольга Лебедева.

С 2006 года в России в рамках нацпроекта «Здоровье» действует программа бесплатного лечения бесплодия методом ЭКО. Тем не менее, отметила Ольга Лебедева, отдельные регионы, в том числе и Республика Коми, пытались внедрить эту технологию еще в 1990-е годы. В Центр планирования семьи (Сыктывкар) даже было завезено соответствующее оборудование. Но не было тогда еще отлаженной системы подготовки пациенток на амбулаторном этапе. Не было нормативной базы, а возможно, просто не хватило энтузиазма дожать историю до конца. В начале 2000-х годов вопрос возник по-новому. Благодаря тогдашнему министру здравоохранения Михаилу Мурашко и ведущему специалисту по охране детства и материнства Валентине Белых в Коми была создана перинатальная служба, появились реальные возможности для проведения ЭКО в условиях стационара.

Оборудование, десять лет простоявшее напрасно, было перевезено в перинатальный центр, процесс пошел. В 2005 году были сделаны первые четыре ЭКО. Не получилось. Элементарно не хватало опыта, а коллеги из федеральных центров, тоже активно осваивавшие этот метод, не слишком-то охотно делились нюансами и тонкостями технологии. Попытку повторили в 2006 году, все пока было за счет самих пациентов, не было еще ни оплаты по бюджету, ни по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Все это заработало лишь в 2007 году.

Первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в регионе, появился на свет 12 февраля 2007 года. Включение государства в программу репродуктивного здоровья дало свои результаты: в 2007 году было произведено уже 84 удачных случаев ЭКО, то есть удачная имплантация эмбриона.

Первые технологии весьма отличались от того, к чему репродуктивная служба перинатального центра пришла сегодня.

Если говорить языком, приближенным к медицинскому, начинали с медикаментозной гормональной стимуляции овуляции. Это один из основных методов лечения бесплодия, задача которого заключается в обеспечении роста и созревания фолликулов (яйцеклеток) до нужного (преовуляторного) состояния. Затем в пробирке соединяют две подготовленные пробы – сперму и яйцеклетки, и если происходит оплодотворение, в специальном инкубаторе, где поддерживается постоянный уровень углекислого газа, температуры и влажности и который вместе с питательной средой имитирует условия в фаллопиевых трубах, выращивается эмбрион. На третьи сутки лучший эмбрион, а его качество определяют эмбриологи, подсаживается в полость матки.

Между тем эта стандартная процедура ЭКО в силу разных причин дает не столь высокий процент оплодотворения, как того добиваются специалисты. Эффективность была не столь высокой, так как уже в те годы в 17-20 процентах случаев (сегодня – почти в 50) причиной неудачи был мужской фактор. Причин во вспомогательных репродуктивных технологиях может быть множество, начиная с роста и развития фолликула и заканчивая имплантацией эмбриона в полость матки, на который организм женщины может отреагировать сложной иммунологической реакцией. По сути это один из самых сложных этапов ЭКО, предвидеть на 100 процентов, что произойдет дальше, не может никто: эмбрионов всегда приживается меньше, чем подсаживается. К тому же существует просто хроническое невынашивание, да и при естественном оплодотворении от 15 до 30 процентов беременностей прерывается по разным причинам. Ученые утверждают: в 90 процентах этих неудач причина – патологический эмбрион.

Со временем в службе репродуктивного здоровья перинатального центра вышли на усовершенствованную технологию – так называемую ИКСИ. Это интроцитоплазматическая инъекция сперматозоида – процедура, при которой единичный сперматозоид – самый «отборный» – вводится непосредственно в яйцеклетку для ее оплодотворения. Процедура проводится с помощью большой микропипетки, которая удерживает яйцеклетку в неподвижном состоянии, и маленькой стеклянной микропипетки, с помощью которой сперматозоид инъецируется в яйцеклетку. Для улучшения качества этой технологии была приобретена лазерная насадка для рассечения оболочки яйцеклетки.

С введением технологий ЭКО/ИКСИ шансы на получение здоровых эмбрионов увеличились. Чтобы лучше сохранить эмбрионы, менялись и подбирались среды, в которых они выращиваются. Количество ЭКО и ЭКО/ИКСИ с каждым годом увеличивается. В среднем эффективность ЭКО, по словам Ольги Лебедевой, в республике составляет 30-40 процентов. И это немало – примерно при таких же показателях работают российские и зарубежные клиники репродуктивного здоровья.

Следующий этап, на который будут выходить репродуктологи перинатального центра, – предимплантационная диагностика (ЭКО с ПГД) – процедура экстракорпорального оплодотворения с применением генетической диагностики эмбриона. Это нужно, чтобы исключить риски передачи наследственных патологий от родителей. ПГД позволяет с высокой точностью предсказать вероятность передачи генетических аномалий на этапе, предшествующем вживлению оплодотворенной яйцеклетки в матку, и таким образом предотвратить рождение больного ребенка. Возможности для ПГД у перинатального центра есть.

В большинстве случаев при проведении циклов ЭКО получается большое количество эмбрионов. В этом случае их замораживают в специальной среде. Этот метод называется криоконсервацией. Чем хороша эта технология? Если у женщины возникает особая ситуация и в определенный цикл подсаженный эмбрион не приживается, то процедуру можно повторить в следующих циклах.

Еще один момент, связанный с криотехнологиями и что уже внедрено в нашей репродуктивной службе, – доставка замороженной донорской спермы из лучших репродуктивных центров России. Есть сегодня у перинатального центра возможность, и это уже внедряется, работать и с донорскими яйцеклетками.

К 2017 году 83 процента из всех циклов ЭКО были произведены за счет средств ОМС, и только 17 процентов – за счет самих граждан. С каждым годом, начиная от вступления ОМС в программу репродуктивного здоровья, количество платников становится все меньше. С целью ликвидации очередности, которая на 1 января 2018 года составляла 428 супружеских пар, в 2017 году количество циклов ЭКО по программе ОМС в Республике Коми было увеличено вдвое и составило 600 циклов – 78,5 миллиона рублей. За пределами региона за счет средств ОМС проведено 86 циклов. Всего в 2017 году выполнено 830 циклов ЭКО.

Один из наиболее важных и принципиальных моментов в работе перинатального центра – постоянное обучение руководителей структурных подразделений, с тем чтобы они могли внедрить ту или иную технологию. Сегодня на благо репродуктивного здоровья жителей республики работает полноценное количество специалистов.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА