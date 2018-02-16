Предвыборная тренировка

Журналисты протестировали комплекс обработки бюллетеней

В четверг Избирком Республики Коми презентовал журналистам учебный кабинет, где проводятся всевозможные обучающие мероприятия для участников избирательного процесса.

Учебный кабинет – это не просто помещение для занятий, а целый комплекс организационных и технических средств: компьютер с огромным монитором, на котором проводятся «экскурсии» по сайтам Избиркома Коми и Центральной избирательной комиссии России, книжные стеллажи со специальной литературой, образцы стационарного и переносного комплексов электронного голосования (КЭГ) и, наконец, новинка нынешней избирательной президентской кампании – комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напомним, КЭГи, позволяющие голосовать в электронном виде без использования бумажных бюллетеней, применяются в Коми уже в течение нескольких лет. Как и на прошлых выборах, они будут работать в Воркуте. А вот КОИБы, причем усовершенствованные, образца 2017 года, поступили в регион совсем недавно. В январе республика получила 20 комплексов обработки избирательных бюллетеней, 19 из которых будут использоваться в день выборов президента России в Эжвинском районе Сыктывкара. Неудивительно, что именно к КОИБам и было в основном приковано внимание журналистов.

Как работают эти устройства, подробно рассказал и наглядно показал консультант технического отдела избиркома Андрей Попов. Комплекс состоит из двух приемных устройств, установленных на полупрозрачных емкостях-накопителях для бюллетеней, и принтера. Никаких сложностей здесь нет, но нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, бюллетень для голосования в данном случае специальный – в его правом верхнем углу должен стоять штамп с номером избирательного участка, иначе умный аппарат его попросту не примет. Следующее обязательное правило: заполненный бюллетень опускается в расправленном виде лицевой стороной вниз. Когда журналисты, которым предложили «потренироваться» на КОИБе, сворачивали листок или пытались опустить его не той стороной, комплекс голосовым сообщением вежливо указывал, как сделать это правильно. А когда заполненными оказались сразу несколько квадратиков напротив фамилий условных кандидатов, голос сообщал, что данный бюллетень недействителен. Непосредственно на выборах звукового сопровождения не будет, голос включен только в тестовом режиме, чтобы удостовериться, что КОИБ работает нормально.

За работой комплексов на избирательных участках будут следить специально обученные сертифицированные операторы. КОИБы снабжены аккумуляторами, так что, если возникнут проблемы с электроснабжением, голосованию это не помешает. В случае же более длительного отключения либо серьезного сбоя устройства на участок будет доставлен резервный комплекс – тот, что стоит сейчас в республиканском избиркоме. Кроме того, на каждом участке будет стоять и обычный ящик для голосования.

По окончании процесса голосования КОИБ распечатает протокол, который председатель участковой избирательной комиссии должен доставить в территориальную избирательную комиссию, где этот документ проверят и затем по QR-коду внесут в систему ГАС «Выборы».

Как отметил в заключение презентации председатель Избиркома Дмитрий Митюшев, к 2021 году, когда состоятся выборы депутатов Госдумы России, КОИБами планируется обеспечить все избирательные участки страны.

Галина ВЛАДИС

Фото Комиинформ