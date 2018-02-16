Почта России направит около 2 млрд рублей на повышение зарплат почтальонам и операторам в 2018 году

Почта России в 2018 году направит около 2 млрд рублей на повышение заработных плат всем сотрудникам городских отделений почтовой связи (почтальонам, операторам связи, начальникам отделений и их заместителям), а также линейному персоналу почтамтов по всей стране. Всего программа повышения зарплат затронет 154 тыс. почтовых работников.

Нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами россиян из интернет-магазинов. В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – более 284 млн шт. 1, что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 13 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 11% и составил 82 млн шт. (71 млн в 2016 году).

В рамках реализации программы повышения заработной платы работникам основного производства с 1 марта 2018 года должностные оклады обозначенных категорий сотрудников будут повышены на 5%, что превышает размер инфляции в России по итогам 2017 года (3,7%).

«Повышение заработной платы сотрудникам основного производства является одной из наших ключевых задач. В 2017 году средняя зарплата сотрудников Почты России составила около 21,7 тыс. рублей, что на 6000 больше, чем в 2012 году. Мы будем стремиться направлять дополнительные доходы предприятия в приоритетном порядке на реализацию программы повышения зарплат», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Считаю решение руководства Почты России о повышении заработной платы работникам основного производства очень своевременным и разумным шагом. Повышение заработной платы – одно из главных условий действующего Коллективного договора ФГУП «Почта

России», и мы с удовлетворением отмечаем, что руководство предприятия выполняет свои обязательства перед работниками», — заявил председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

текст и фото «Почта России»