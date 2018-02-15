«Телеком-перезагрузка» сбережет время и здоровье жителей Корткероса

19 тысяч жителей Корткеросского района будут быстрее получать медицинскую помощь в районной больнице: позвонить в регистратуру и записаться на прием к врачу стало проще и удобнее. В рамках подготовки к федеральному проекту «Бережливая поликлиника» там провели настоящую «телеком-перезагрузку» — связисты «МегаФона» настроили для пациентов «Виртуальную АТС» и номер 8 800 5509855 для бесплатных звонков с любой точки России.



Проект Министерства здравоохранения РФ призван сэкономить время пациентов. Во всех государственных медицинских организациях Республики Коми реализовать его должны до 2020 года. В районной больнице села Корткерос уже приступили к настройке «бережливой» системы взаимодействия с пациентом, благодаря телеком-услугам «МегаФона».

«Умная телефония» оперативно распределяет звонки на единый номер поликлиники между свободными сотрудниками регистратуры. А если по какой-то причине все специалисты заняты, система может предложить жителю обратный звонок. Это лишь первый шаг повышения качества обслуживания. Второй шаг – это «перезагрузка» процессов, с помощью технологий связистов не только в районной больнице, но и в сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах», — рассказал главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская районная центральная больница» Владимир Филиппов.

Связисты отмечают: при разработке комплексного телеком-решения, они поставили себя на место жителей района, чтобы понять, чего ждёт от больницы пациент.

«Доступная и надежная связь, которой раньше в районной больнице не было, скорость дозвона до регистратуры и получение оперативной консультации — вот первоочередные запросы жителей при обращении в медучреждение. Теперь наши услуги помогают в этом. Бесплатный для звонков жителей номер формата «8 800», Виртуальная АТС, скоростные 4G-модемы для доступа к глобальной сети и специальный тариф для медперсонала мы объединили в едином телеком-продукте под названием «Бережливая поликлиника», — отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Республике Коми Александр Никитонов.

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