Уважаемые жители Республики Коми! Уважаемые ветераны боевых действий!

29 лет назад последний советский солдат покинул Афганскую землю, с тех пор в этот день мы ежегодно вспоминаем воинов-интернационалистов, с оружием в руках защищавших интересы нашей страны в мирное время. Восемь лет назад 15 февраля официально стало Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Эта памятная дата призвана обратить внимание на подвиг солдат и офицеров, выполнявших интернациональный долг в горячих точках и локальных конфликтах.

Мы отдаем дань уважения всем российским военнослужащим, которые, не щадя себя, своих жизней, борются с международным терроризмом.

Мы никогда не забудем подвиг героев, защищавших национальные интересы страны и наших сограждан вдали от Родины. На их примерах мы будем воспитывать подрастающее поколение, учить патриотизму, мужеству, чести и верности солдатскому долгу.

Спасибо всем ветеранам боевых действий за ратный подвиг и активную работу в мирное время.

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми