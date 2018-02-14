Управляющим компаниям приказали отчитываться в соцсетях

Всем управляющим компаниям Сыктывкара необходимо завести свои страницы «ВКонтакте», где они будут ежедневно отчитываться перед горожанами за работу по содержанию дворовых территорий. Об этом заявил столичный мэр Валерий Козлов 13 февраля на общегородской планерке.

О том, как идет очистка городских улиц, дорог и дворов после обильных снегопадов, доложил начальник столичного управления ЖКХ Александр Гонтарь. В дни обильных снегопадов в городе производилась патрульная очистка и обработка дорожного полотна противогололедными составами. Поскольку снегопад долго не прекращался, была увеличена продолжительность рабочей смены. Очистка города от снега и сейчас еще ведется круглосуточно, в дневное время работает одна бригада, в ночное – две. Днем на уборку выходят от 35 до 45 единиц техники, ночью – от 45 до 50 единиц. Ежесуточно на полигон вывозится около двухсот грузовиков снега.

После окончания снегопада «Дорожное хозяйство» столицы выполняет работы по расширению проезжих частей и вывозу снежных масс с обочин и тротуаров. Центр города уже практически очищен, рабочие вышли на окраины города. Ежедневно порядка 60 человек задействовано на дорожных работах.

– Обращаюсь к горожанам с просьбой не парковать свой транспорт на проезжей части в зоне запрещающих знаков, поскольку это очень сильно тормозит уборку снега, – сказал начальник управления ЖКХ. – Чтобы убрать этот транспорт, мы вынуждены привлекать ГИБДД, а это на несколько часов тормозит основную работу. За это время можно было бы гораздо больше снега вывезти. Отчеты об уборке улично-дорожной сети дорожники столицы публикуют на странице «Дорожного хозяйства» в социальной сети «ВКонтакте».

В то время как муниципальные организации борются с последствиями снегопада, далеко не все управляющие компании торопятся убрать вверенные им дворовые территории. Много нареканий от горожан связано именно с состоянием дворов. Управлением ЖКХ были направлены поручения в адрес исполнителей коммунальных услуг по необходимости очистки дворовой сети и кровель от снега и наледи. Кроме того, УЖКХ запросило сведения о том, сколько техники работает на территориях. По информации руководителей управляющих компаний, во дворы было привлечено 24 единицы снегоуборочной техники.

Сразу после снегопада сотрудниками УЖКХ было обследовано порядка 370 дворовых территорий. В большинстве из них было отмечено нарушение содержания и обслуживания. По словам Александра Гонтаря, управляющие компании активизировали работу по очистке дворов лишь после среды, хотя основной снегопад закончился в понедельник. Из-за такой задержки от горожан поступало много гневных звонков. По каждому из выявленных фактов управляющим компаниям были направлены письма, а обращения взяты на контроль. При повторной проверке были составлены 24 акта об административном правонарушении, два материала направлены в мировой суд для привлечения к административной ответственности.

По состоянию на вторник, 13 февраля, в большинстве дворов проезды были очищены от снега, но снег из дворов не вывезен. Управляющим компаниям рекомендовано приступить к вывозу снега из дворов, так как это сужает дворовые дороги и занимает парковочные места.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА