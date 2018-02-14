«Солнце» для бизнеса

В Сыктывкаре открылся единый центр поддержки предпринимательства в Республике Коми «Шондi» – «Солнце» в переводе с коми. Его задача – обеспечить «единую точку входа» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, еще только планирующих создать свое собственное дело.

Церемония открытия центра состоялась 12 февраля, в ней приняли участие председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, первый заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова, министр экономики региона Марина Анисимова.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, прошедшей осенью на круглом столе, посвященном проблемам малого и среднего бизнеса, предприниматели жаловались, что тонут в обилии информации, при этом им зачастую не хватает знаний и нужен некий консультативный центр, где бы им помогали, а кроме того – информационно-аналитическая система, где бы размещались государственные заказы. Тогда Марина Анисимова пообещала, что такой центр будет создан.

В «Шондi» предпринимателей будут консультировать по организации налогового и бухгалтерского учета, правовым и другим вопросам, также здесь будут проводить обучающие семинары, прием документов на соискание разных видов господдержки. Центр объединяет учебно-деловой и маркетинговый центры, гарантийный фонд, микрофинансовую компанию, центр инноваций социальной сферы и общественную приемную уполномоченного по правам предпринимателей Коми.

По словам Ларисы Максимовой, сейчас предприниматели генерируют в нашем регионе три миллиарда налоговых отчислений, составляя в этом конкуренцию большому бизнесу. Правительство республики оказывает им всестороннюю поддержку, но видов этой помощи уже столько, что пора систематизировать ее оказание.

Надежда Дорофеева отметила, что неслучайно центру дали такое символическое название, и пожелала, чтобы каждый предприниматель «смог получить здесь свой лучик солнца и руку помощи от государства».

Анна АЯНОВА

Фото www.gsrk.ru

Центр поддержки предпринимательства «Шондi» находится в Сыктывкаре по адресу: улица Ленина, дом 74 (Дом дружбы народов). Телефон для бесплатной справочной информации 8-800-302-17-71.