«Лидеры России» пообщались с президентом

В понедельник Владимир Путин встретился с финалистами завершившегося в минувшее воскресенье в Сочи Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России», сообщает официальный сайт Кремля. Конкурс был организован по инициативе президента страны и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».

Победителями стали 103 человека. Все они получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, которые смогут потратить на дополнительное образование в ведущих вузах страны, примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

16 молодых управленцев были приглашены в Кремль на встречу с президентом, в ходе которой рассказали Владимиру Путину о том, почему решили принять участие в конкурсе «Лидеры России» и как видят свою роль в развитии общества, науки и экономики страны в ближайшие годы.

Владимир Путин отметил, что многих из финалистов конкурса заметили в различных структурах и они могут получить интересные предложения по работе.

– Мы сейчас разговаривали, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег. Хочу вас поздравить с результатами, пожелать всего самого доброго в будущем, – сказал в ходе встречи Владимир Путин.

Всего на конкурс «Лидеры России» было подано почти 200 тысяч заявок. В полуфинал дошли 285 управленцев, в том числе и четыре представителя Коми. Это кандидат экономических наук, индивидуальный предприниматель в области природоохранной деятельности Михаил Колегов, директор по работе с массовым сегментом телекоммуникационной компании – заместитель директора Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов, финансовый директор филиала страховой компании Любовь Буслаева и заместитель директора производственного отделения энергетической компании Виталий Медведев.

Лина ПЕРОВА