Доступная среда для детей и взрослых

В минувшую пятницу жители села Корткерос пришли в центральную больницу не как пациенты, а чтобы стать свидетелями открытия «вежливой регистратуры», оснащенной электронным терминалом и прочими технологическими чудесами. Открытие регистратуры состоялось в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства Коми – министра образования Натальи Михальченковой, посетившей в этот день ряд социальных объектов в Сыктывкаре и Корткеросском районе.

Благоприятное впечатление у Натальи Михальченковой и сопровождавших ее членов делегации, в числе которых был и министр здравоохранения Дмитрий Березин, оставило посещение республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями имени Ивана Морозова. Центр – стационарное учреждение по предоставлению социальных услуг Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Находится учреждение в живописной зеленой зоне в местечке Лемъю. Одновременно в центре проходят лечение и обучение 50 детей в возрасте от пяти до 12 лет с поражением центральной нервной системы и нарушением опорно-двигательного аппарата. Режим реабилитационного центра соответствует учебному году, пребывание детей (без родителей) круглосуточное и максимально приближенное к условиям семьи. Малыши и подростки живут по 8-10 человек в отдельных домиках. В зависимости от эффективности дети проходят лечение от года до пяти лет.

Министр образования побывала во всех основных корпусах центра. В лечебном корпусе ее ознакомили с современными технологиями, которые сегодня применяются при лечении детей-«церебральников» и детей с тяжелыми эмоциональными расстройствами. В их числе, например, многофункциональный прибор биологической обратной связи. Среди прочих его функций, например, есть такая, как коррекция зрения, – управление зрительной областью головного мозга. На практике это может выглядеть следующим образом: ребенок, на голове которого в области зрительных нервов закреплены электроды, смотрит на компьютерном экране мультик. Как только зрительный нерв теряет тонус, мультик исчезает и на экране появляется красное пятно. Чтобы вернуть анимацию, нужно напрячь глазной нерв. Таким образом происходит укрепление нерва и, соответственно, зрения. Прибором также можно корректировать эмоционально-психологические состояния ребенка, укреплять память, снижать мышечное напряжение.

Побывала делегация и в комнате песочной терапии и мелкой моторики, где дети проходят лечение с помощью кварцевого песка или манки и разных интересных предметов. Так преодолеваются самые различные проблемы, в том числе и психологического плана. Одно из последних приобретений центра – тренажер с программным обеспечением и беговой дорожкой для детей, страдающих ДЦП, с помощью которого ребенок учится правильно ходить. Помимо того, используются тренажер «Гросс», костюм «Адели», нейроортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант» для восстановления когнитивных и двигательных функций, аппарат МБН «Стимул» и многое другое.

Занятия с детьми проходят в специально оборудованных кабинетах: логопедическом, сенсорной комнате, кабинете Монтессори-педагогики, спортивном зале. Классы и корпуса оборудованы мультимедийными проекторами, планшетами и моноблоками со специальной клавиатурой, есть интерактивная доска. И множество специальной мебели и приспособлений.

После знакомства с базой учреждения Наталья Михальченкова встретилась с коллективом центра. До лета в республике должны быть пересмотрены отраслевые системы оплаты труда, касающиеся в том числе бюджетников, работающих на стыке отраслей. В данном случае – педагогов в социальных учреждениях и социальных работников, работающих в здравоохранении. Наталья Михальченкова подчеркнула, что обеспечение полноценных гарантий в отношении работников бюджетной сферы является ключевой задачей и важно, чтобы рост доходов осуществлялся именно посредством упорядочения и регулировании системы оплаты труда.

Особого внимания, отметила она, требуют те учреждения, в которых при полноценности финансирования со стороны правительства в силу разных причин этого не происходит. Причины могут быть разные, например подтверждение работником квалификации по соответствующей отраслевой системе с необходимостью урегулирования интенсивности труда в отношении контингента. Пример: класс-комплект в одном учреждении отличается от класс-комплекта в другом. В итоге – разница в оплате за интенсивность. Происходит то, что педагоги в социальной сфере выпадают из гарантий, которые предоставляются педагогам в системе образования. То же самое и в здравоохранении. По ее словам, глава региона в курсе подобных историй. Перед правительством республики поставлена задача в кратчайшие сроки перейти к пересмотру отраслевых систем оплаты труда с интеграцией требований по соответствующим категориям. В завершение встречи ряду сотрудников были вручены благодарственные письма от имени главы и правительства Коми.

На открытии вежливой регистратуры в Корткеросской больнице делегацию народными русскими и коми песнями встретил ансамбль «Исерга». Открытие регистратуры здесь – уже третий проект после Сыктывдинского района и Воркуты. Проект осуществляется в рамках развития пациент-ориентированных технологий в медицинских учреждениях.

Новое лицо после ремонта приобрел первый этаж поликлиники, в 1992 году объединенной со стационаром. Большое фойе похоже на зал ожидания: комфортные кресла, яркий свет. Проект предусматривает повышение доступности медицинской помощи, устранение очередей в регистратуру и кабинеты врачей, слаженную работу амбулаторно-поликлинической службы, качество и комфорт при обслуживании посетителей.

После предварительного анализа потока посетителей, с учетом маршрутизации прибывающих из всех населенных пунктов Корткеросского района, помещение регистратуры было реконструировано по новому дизайн-проекту, оборудовано три рабочих регистрационных места и одно место для выписки рецептов и больничных листов. Работает информат, который обозначает пациентам их очередь к медрегистратору, к нему подключены два настенных монитора, с которых голосовым сообщением граждан приглашают в кабинеты врачей.

До того как перерезать ленточку, глава администрации Корткеросского района Василий Гончаренко отметил, что раньше регистратура вызывала нескрываемое раздражение у посетителей. Раздражение рождало недоверие к врачам, но с этого момента все поменяется в позитивную сторону.

Главный врач Корткеросской ЦРБ Алексей Чуркин поведал о том, что к реализации проекта они приступили год назад. Из республиканского бюджета на проект поступило 4,3 миллиона рублей, 300 тысяч поликлиника добавила от прибыли хозрасчетного отделения. Средств хватило также на ремонт лаборатории, адаптированную для людей с ограниченными возможностями туалетную комнату.

Наталья Михальченкова отметила, что красивое фойе и уютное обновленное помещение – не просто ширма, а создание комфортной среды для посетителей. Здесь ведется большая работа по пересмотру потоков населения.

Напомним, перед тем как включить то или иное медицинское учреждение в проект «Вежливая регистратура», министерство здравоохранения проверяет его на соответствие требованиям: возможность проведения ремонта, готовность персонала работать с информационными системами, наличие сетевой инфраструктуры.

В 2018 году «Вежливая регистратура» будет открыта в селе Жешарт Усть-Вымского района, городе Емве Княжпогостского района, Воркутинской детской больнице, Интинской поликлинике.

После поликлиники делегация навестила два детских сада. Детсад №2 «Елочка» был запущен в эксплуатацию в 1983 году. Он располагается в двух корпусах. Второй новый корпус был пристроен в 2012 году. Первый корпус требует замены кровли, необходимы ремонт канализации, замена полов, дверей.

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» – «Солнышко» – одноэтажное деревянное здание. Большая его часть находится в ветхом и близком к аварийному состоянии. Сопровождавший делегацию Василий Гончаренко рассказал, что потребность в местах в начальной школе и детских садах в районе, где выравнивается демографическая ситуация и растет численность населения, высокая. Сегодня на очереди в детский сад состоит 260 детей, в начальной школе ученики вынуждены учиться в две смены. Поэтому власти района приняли решение строить школу-сад в расчете на 400 школьников и 260 малышей.

Тем не менее после этого заявления Наталья Михальченкова посоветовала не зацикливаться на этой теме. Она напомнила о том, что после объявленного Владимиром Путиным «Десятилетия детства» и разработки нового комплекса демографических мер сегодня минобрнауки принимает заявки от регионов на строительство детских садов, которые предусматривают наличие ясельных групп. Ясли «развяжут» руки молодым мамам, которые смогут выйти на работу, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка. Василию Гончаренко было рекомендовано быстрее определиться с этим вопросом, с тем чтобы успеть попасть в заявку на 2019 год.

Строительство начальной школы будет идти по совершенно другому проекту, а здание модульным образом будет пристроено к уже работающему саду-яслям. Это уже другая федеральная программа, отметила министр образования, другое финансирование и другой порядок получения средств.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА