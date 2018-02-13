14 февраля юные спортсмены Коми признаются в любви к футболу

40 детей-сирот из Сыктывкара и Ухты выйдут на футбольное поле спортивного центра «Скала», чтобы сразиться в региональном этапе всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Победители не только завоюют кубок и медали, но и получат шанс приблизиться к мечте – совершить путешествие в Лондон в гости к легендарному «Арсеналу».

Отборочные соревнования пройдут 14 февраля в старшей возрастной группе 14-15 лет. После первого регионального этапа команды-победители отправятся на уральский полуфинал, который пройдет в первый день весны в Екатеринбурге. За звание сильнейших будут бороться команды из восьми уральских регионов. Лидеры второго этапа представят Урал на финал соревнований в Сочи.

«Наши ребята всерьез увлечены футболом и всегда достойно представляют Республику Коми на каждом этапе турнира. За 10 лет в соревнованиях приняли участие более 500 детей нашего региона. Опытные участники становятся ведущими игроками, которые тренируют своих младших товарищей по команде. Среди наставников — лучший нападающий игр сезона 2017 года, воспитанник детского дома №1, Артем Мерзляков, который будет «болеть за своих» в статусе исполняющего обязанности главного тренера», – отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

«В прошлом году мы победили в Сыктывкаре, а уже в Екатеринбурге чуть-чуть не хватило очков до победы. Конечно, готовились в этом году серьезнее, ставим цель попасть на финал в Сочи. Все хотят победить, но я не загадываю. Главное, чтобы ребята сыграли в полную силу. В любом случае, это спорт, и выиграет сильнейший», — поделился воспитанник детского дома №1 Артем Мерзляков.

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Федерации футбола Коми. Турнир поддерживают партнеры: ООО «Фирма «Исток-Д», ООО «Сыктывкархлеб», спортивный центр «Скала», Коми республиканская типография, спортивно-танцевальный клуб им. Юлии Чепаловой «Новый элемент».

Совместно с бронзовыми призерами прошлого года, Детским домом №1 г. Сыктывкара, приглашаем горожан 14 февраля поддержать юных футболистов и воодушевить их на победу! Начало матча – в 09.30, вход свободный. Видеоприглашение.

фото и текст «МегаФон»