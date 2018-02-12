Вице-премьер проинспектировала соцобъекты Сыктывкара и Корткероса

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени Ивана Морозова расширит свои ресурсы. В Корткеросском районе отремонтируют Дом культуры и поэтапно вместо двух старых детских садов модульным методом построят один большой сад-школу. Обо всем этом стало известно в ходе рабочей поездки заместителя председателя правительства – министра образования Натальи Михальченковой, в минувшую пятницу побывавшей в нескольких населенных пунктах республики.

Ознакомившись с медицинскими и образовательными ресурсами детского санатория, расположенного в живописном местечке Лемъю под Сыктывкаром, Наталья Михальченкова предложила создать здесь базу для практики будущих медиков – выпускников ссузов и вузов.

– В Сыктывкарском государственном университете, Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Куратова, а также в медицинском колледже учатся на дефектологов и коррекционных педагогов. Учитывая ваш богатейший педагогический опыт, вы можете стать отличной базой для нового поколения учителей, школой наставничества, ресурсным центром по сбору методических наработок, – отметила министр образования. – Ваш богатейший опыт и наработанная здесь практика могут дать отличный старт для молодых специалистов, которые придут в сеть коррекционной педагогики в муниципалитеты республики.

После санатория Наталья Михальченкова вместе с министром здравоохранения республики Дмитрием Березиным и заместителем руководителя администрации Корткеросского района по социальным вопросам Константином Сажиным в торжественно-праздничной обстановке открыли «вежливую» регистратуру в Корткеросской центральной районной больнице.

В Корткеросе же министр образования посетила два старых детских сада – «Елочка» и «Солнышко», после чего у нее состоялся разговор с руководителем района Василием Гончаренко. Наталья Михальченкова предложила властям района перестать строить наполеоновские планы по поводу строительства школы – детского сада, заявив, что подходить к этим вопросам сегодня нужно более обдуманно, иначе проект может остаться только на бумаге.

– После того, как Владимир Путин объявил о вступлении России в программу «Десятилетие детства» и разработке нового комплекса демографических мер, минобрнауки принимает заявки от регионов на строительство детских садов, предусматривающих наличие ясельных групп. Как только вы определитесь, мы будем готовы оказать вам помощь с разработкой проекта и обеспечить взаимодействие с федеральным центром на включение этого детского сада в федеральную программу, – довела она до сведения администрации.

Относительно начальной школы как вариант она посоветовала подготовить проект, предусматривающий возможность пристроить здание к уже построенному впредь, по сути – модульным образом.

По ее словам, это уже другая федеральная программа, другие условия получения финансирования.

Серьезный разговор состоялся у зампреда правительства с педагогами Корткеросской средней школы, в котором были затронуты темы внутренней дисциплины коллектива, школьной безопасности и изменения отраслевых систем оплаты труда с интеграцией требований по соответствующим категориям.

Поездка завершилась посещением Дома культуры, в котором Наталья Михальченкова познакомилась с творческими коллективами, а также побывала в старом здании и открытой в прошлом году пристройке к существующему ДК.

Подробности о визите заместителя председателя правительства читайте в ближайших номерах «Республики».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА