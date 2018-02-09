В штабах готовят наблюдателей

В Коми продолжается работа штабов кандидатов в президенты России. Региональный предвыборный штаб Владимира Путина на этой неделе пополнился волонтерами, которых набирали в единый день собеседования – 7 февраля. В штабах Владимира Жириновского и Павла Грудинина выстраивали логистику распространения агитационных материалов.

Как рассказала «Республике» руководитель волонтерского штаба Владимира Путина в Коми Анна Гагарина, набор волонтеров идет с середины января, оставить заявку можно на сайте кандидата. После этого с претендентом проведут собеседование, определят, где он будет более полезным. Например, в качестве волонтера, который будет помогать в работе предвыборного штаба, работать с документами, отвечать на звонки во время «горячих линий», содействовать работе общественных приемных, или же кому-то больше подойдет работа медиаволонтера, который будет вести информационное сопровождение предвыборной работы. Также набирают волонтеров-организаторов, которые необходимы на различных предвыборных мероприятиях, волонтеры-наблюдатели за избирательным процессом в день голосования, волонтеры-сторонники, оказывающие публичную поддержку кандидата, в том числе в социальных сетях.

Требования к волонтерам достаточно строгие: они должны иметь опыт работы на массовых мероприятиях, быть ответственными, политически подкованными, все-таки это лицо предвыборного штаба. С середины января в волонтерский штаб зачислены уже 50 жителей Коми, еще 20 к ним присоединились в единый день голосования. 7 февраля в Сыктывкаре побывал член Совета Федерации Сергей Фабричный, который заглянул на собеседование волонтеров и даже прошел его в порядке эксперимента.

В региональном штабе кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского тем временем решали вопросы, связанные с распространением агитационной продукции. В эти дни ее уже должны начать распространять по всем 20 муниципалитетам Коми. Также на заседании штаба подробно обсудили тезисы предвыборной программы кандидата, проработав ответы на вопросы, которые могут возникнуть у избирателей.

В местном штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина также строили логистику распространения агитационных материалов, кроме того, обсуждали важные моменты, связанные с подготовкой грамотных наблюдателей от партии, которые будут работать на избирательных участках.

Анна ПОТЕХИНА

Фото pobeda26.ru