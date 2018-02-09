В Ижме прошел форум преподавателей коми языка

Фестиваль мастер-классов по сохранению коми языка, культуры и традиций состоялся на этой неделе в Ижме. Его участниками стали более двухсот педагогов из Усинска, Сосногорска, Сыктывдинского, Усть-Куломского и Ижемского районов.

На торжественном открытии форума его участников приветствовала министр национальной политики Коми Галина Габушева. Она отметила передовые позиции Ижемского района по сохранению национального языка, а также посоветовала организаторам сделать фестиваль ежегодным.

– Правительство региона делает многое для развития коми языка сегодня, – отметила Галина Габушева. – Он звучит на радио, по телевидению, есть в газетах, журналах, интернет-блогах, адреса зданий мы повсеместно перевели на родной язык. Наибольшее количество коми проживает в Ижемском районе, поэтому логично, что такое мероприятие проводится именно здесь.

Организаторы подготовили для участников однодневную программу по дошкольному, общему и дополнительному образованию.

На мастер-классах коллеги поделились опытом, как составлять рассказы при помощи коми орнамента, поддерживать психическое развитие ребенка национальными сказками и многим другим. На межрайонной краеведческой конференции «Коми муöй, сьöлöмшöрöй!» педагоги обсудят изучение природного и культурного наследия малой родины, совершенствование методик исследовательской и поисковой работы в области краеведения.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru