Станислав Хахалкин: «Есть четкое понимание, как Усинск будет жить в этом году»

Руководитель администрации Усинска в интервью местным журналистам рассказал о состоянии городской инфраструктуры, местном бюджете, запланированных работах на 2018 год и о многом другом, что волнует жителей района.

– Чем вам запомнится 2017 год?

– Год был сложным, но весьма плодотворным. Нам удалось многое сделать. Благодаря нашим социальным партнерам получилось воплотить в жизнь давние задумки, которые позволили нам преобразить город. Это и Аллея семьи, и детские площадки – к слову, подобных в республике нет, – и Тропа здоровья – проект уникальный для нашего региона.

Считаю, что Усинск неплохо подготовился к Новому году. Несмотря на капризы природы и сложную ситуацию с бюджетом, у нас залит каток, праздничные елки поставлены и на площади Босовой, и возле администрации. Установлены ледовые городки.

– Не секрет, что бюджет района – дефицитный. Как будут развиваться отношения с социальными партнерами? С чем Усинск входит в 2018 год?

– Ситуация в стране непростая. Это отразилось и на предприятиях, которые являются нашими постоянными партнерами. Многое из того, что нам удалось сделать в 2017 году, без наших партнеров не состоялось бы, но мы понимаем, что вкладываться в город так же, как раньше, они не могут. Тем не менее с миру по нитке – мы реализовали практически все задуманное, за что им спасибо.

С бюджетом сложнее. Из-за изменений в федеральном законодательстве в 2018 году мы недосчитаемся порядка 321 миллиона. Это налог на воздействие на окружающую среду, который мы теперь не получаем. Больше всех из-за этих изменений пострадает именно Усинск. С депутатским корпусом мы долго прорабатывали бюджет. Да, где-то пришлось ужаться, сократить, но общая концепция была найдена – остаются в силе все социальные гарантии, все льготы. Да, денег мало. Но все статьи расходов мы закрыли. И есть четкое понимание того, как мы будем жить в 2018 году. Это самое главное. Надеюсь, что 2017-й был самым тяжелым годом в финансовом плане и дальше будет только легче.

– У республики и Усинска стоит задача к 2020 году выйти на бюджет бездефицитный. Как это сделать в таких непростых условиях?

– У нас есть резервы – это и муниципальное имущество, и земли, которые сейчас не востребованы. Перспективы есть, и мы ведем переговоры с социальными партнерами и с республикой. Расскажу на одном примере – строительство комплекса для игровых видов спорта. Да, у нас есть КСК, летом мы привели его в порядок, отремонтировали крышу, поменяли полы, но Усинску сегодня нужно современное здание, которое позволит не только комфортно заниматься, но и проводить массовые соревнования, куда могли бы прийти люди, поболеть за своих земляков. Для реализации этого проекта мы планируем привлекать и республиканские средства, и социальных партнеров, для того чтобы снизить нагрузку на городской бюджет и в то же время реализовывать задуманное. Но задача бездефицитного бюджета к 2022 году весьма непростая.

– В последнее время экономика России уделяет много внимания глобальным федеральным проектам: Олимпиада, космодром Восточный, Крымский мост. Сейчас в приоритете освоение Арктики. Озвучиваются многомиллиардные суммы. Что делать Усинску, чтобы не остаться в стороне, а стать частью этого амбициозного проекта?

– Усинск – составляющая часть этого проекта, логистический центр. У нашего города большой потенциал, наработанный опыт сотрудничества различных предприятий в достижении единой цели. Ни один город Коми не обладает таким опытом переработки грузов. А когда к нам будет построена автомобильная дорога, то потенциал Усинска возрастет в разы. Уверен, дорога появится, как только начнется полноценное освоение Арктики. Более того, участвуя в работе на республиканском и федеральном уровне, я вижу подвижки в этом вопросе.

– Как вы оцениваете подготовку города к зиме в 2017 году?

– Мы сделали все, чтобы неприятных сюрпризов этой зимой не было, учли все проблемы прошлых лет. Памятуя об аварии в Парме, мы трижды провели учения, выработали алгоритм действий, и сегодня каждая коммунальная служба знает, как действовать в чрезвычайной ситуации. Летом был запущен дизель-генератор, заработала котельная. Уверен, ситуация, подобная прошлогодней, не повторится.

– В 2017 году напряженная ситуация сложилась в деревнях и селах, кое-где не обошлось даже без митингов протеста. Во многом этому «поспособствовала» ситуация с нефтеразливами, пожар на Алабушино. Как выстроена работа с нефтяниками в плане соблюдения экологических норм, как проходит взаимодействие с селами?

– Главное, что здесь необходимо понимать, – администрация всегда открыта для диалога, всегда поддержит разумные предложения, как от сельчан, так и от недропользователей. Активность сельских жителей не может не радовать, в каждом селе созданы экологические советы, они ведут работу, и буквально на прошлой неделе мы с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Лейфридом встречались с инициативной группой, обсуждали волнующие вопросы. Отмечу, что сельчане сами вышли с конкретными предложениями, диалог начался по инициативе самих жителей. И такую инициативу мы поддержим, окажем помощь в реализации предложений.

В то же время с грустью вынужден констатировать, что есть отдельные личности, которые раздувают ажиотаж, снимают какие-то сомнительные видеоролики и выкладывают их в интернет. Я понимаю, что у таких людей администрация будет виновата всегда, но нужно отделять факты от вымысла. Весной, когда мы ездили по деревням и селам, пострадавшим от паводка, мы имели дело с людьми, которые, как впоследствии выяснялось, даже не живут в этой деревне. И какова их цель? Какова цель их выступлений, лозунгов?

Люди в селе хотят комфортно жить, чтобы было не хуже, чем в городе. Поэтому нужно вкладываться в районную инфраструктуру, улучшать качество жизни людей. И мы это делаем и будем делать.

– Расскажите подробнее о выполненных и, возможно, намечающихся сельских проектах.

– Нужно понимать, что наши села живут в очень суровых условиях. Поэтому для их поддержки и развития мы стараемся привлекать дополнительные федеральные, региональные средства, стараемся прорабатывать вопросы с нашими партнерами.

В сентябре в Усть-Усе и Новикбоже установлены новые детские площадки. В Захарвани завершается строительство спортзала – уже идет процесс его приемки.

Говоря об объектах сельского хозяйства, нельзя не вспомнить о завершенном строительстве убойной площадки в Мутном Материке. По сути это народный проект, способствующий реализации программ регионального и муниципального развития АПК. Возобновлены молочное производство и реализация молока в сельскохозяйственные организации в селе Колва.

Если говорить о том, что намечено на этот год, то в Мутном Материке и в Усть-Усе решается вопрос о поставке нового оборудования радиорелейной связи. В этих населенных пунктах наконец-то появится надежная проводная связь.

На 2018-2019 годы намечено появление в районе устойчивого интернет-соединения. Этим занимается компания «Ростелеком», протягивая оптоволоконную сеть. Во всех сельских домах культуры в этом году будут установлены принимающие устройства сети интернет. Кстати, в Денисовке в этом году будем строить ДК, а в перспективе строительство в деревне еще и школы.

В Усадоре будет введена в строй водозаборная скважина и водопроводная сеть. Таким образом мы решим проблему качественной питьевой воды в этом населенном пункте.

Принято решение о строительстве врачебных амбулаторий в селах Мутный Материк и Щельябож.

– В прошлом году в штате высшего звена управленцев города произошли серьезные изменения. Так, совсем недолго проработал на должности вашего заместителя Александр Бебенин, недавно покинул свой пост Юрий Заболотный. С чем связана такая текучка кадров?

– Усинск – город маленький, и кадровый вопрос тут всегда был актуален. Не секрет, что в «нефтянке» зарплаты на порядок выше, чем в муниципалитете. Приходит ко мне сотрудник и говорит: «Я у вас получаю 40 тысяч, а мне предлагают 140». И как я могу его не отпустить?

Также не все понимают и принимают ту ответственность, которая возложена на муниципальных служащих, а это и административные наказания, и штрафы. Наша работа на виду, ни в чей адрес не поступает столько жалоб в контролирующие органы, как в адрес администрации. Но что касается Юрия Заболотного, то про его работу могу сказать только хорошие слова. Это настоящий профессионал, душой болеющий за город, и так уж сложились жизненные обстоятельства, что наши с ним пути расходятся.

– Как Усинск выполнил программу переселения из ветхого и аварийного жилья?

– Выполнение программы далось очень нелегко, но мы справились. К сожалению, свой «вклад» внесли недобросовестные подрядчики, с некоторыми из них и по сей день продолжаются разбирательства. Та цена, которую выставил федеральный бюджет (34600 рублей за квадратный метр), не соответствует реальной рыночной стоимости, поэтому нам пришлось добавлять 30 миллионов собственных средств. Освоили все средства, но все равно пришлось отказаться от строительства новых домов и покупать квартиры на вторичном рынке. Пока не знаем, что будем делать на следующем этапе – строить или снова покупать. Стоимость квадратного метра увеличили (порядка 40000 рублей за квадратный метр), но этого тоже недостаточно. Тем не менее все, что мы должны были сделать в рамках этой программы, мы сделали.

Думаю, будет правильным озвучить еще и обеспечение жильем молодых семей. В 2017 году 62 семьи получили сертификаты и приобрели жилье, причем шесть из них – многодетные. Две молодые семьи получили социальную выплату в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья. Обеспечение жильем молодых семей было осуществлено из бюджетов всех уровней (местный, республиканский, федеральный) на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Причем из муниципального бюджета перечислена наиболее значительная часть от этой цифры.

Всего за период с 2008-го по 2017 год государственной поддержкой воспользовались 175 семей. И только в 2017-м – 62. При этом на учете состоят 264 семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а участниками подпрограммы признано 75.

– Смотрели ли вы пресс-конференцию Владимира Путина и что важного из нее вы подчеркнули для себя?

– Конечно, смотрел. Каждая пресс-конференция президента дает много пищи для размышлений, но я отметил даже не то, о чем говорил Владимир Путин, а его умение держаться перед публикой, его манеру отвечать, дискутировать, а самое главное – удивительную вовлеченность в обсуждаемые темы. Президент продемонстрировал готовность ответить на любой вопрос, владение информацией обо всем, что происходит в стране. Думаю, таким навыкам не грех поучиться всем нам.

Роман СЕМЕНОВ

Фото администрации Усинска