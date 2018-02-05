Выборы под наблюдением

Жителям Коми рассказали о том, как можно стать общественным наблюдателем на грядущих президентских выборах, на прямой линии «Голосовать? Легко!» в Общественной приемной главы Коми.

Один из позвонивших на прямую линию рассказал, что он уже был в роли наблюдателя от одной из партий, и его интересовало, появились ли какие-то новшества в назначении таких общественных контролеров сейчас. Кроме того, его интересовало, как будут защищать наблюдателей: самого его однажды выгнали из помещения для голосования за час до окончания выдачи бюллетеней.

– Я вызвал полицию, но меня даже никто и слушать не стал, – рассказал он.

– Новшество на этих выборах – появление нового субъекта, который вправе назначать наблюдателей во все участковые избирательные комиссии, в нашем случае – это Общественная палата Коми, – рассказал председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев. – Кроме Общественной палаты, как и раньше, наблюдателей будут назначать сами кандидаты на должность президента и их доверенные лица, а также партии, выдвинувшие кандидатов. Количество наблюдателей в данный момент ничем не ограничено.

Также Дмитрий Митюшев отметил, что на выборах депутатов федерального собрания в 2016 году порядок назначения стал сложнее, более регламентированным, но сейчас вернулись к прошлому варианту – наблюдателей можно назначать по упрощенной схеме. Что касается защиты наблюдателей, то с 2015 года в законе присутствует норма, согласно которой удалить наблюдателя возможно только по решению суда.

– Если нет решения суда и наблюдатель не нарушает общественный порядок в помещении для голосования, его из этого помещения удалить невозможно. Что касается возможных конфликтных ситуаций, то либо обращайтесь в партию, от которой вы назначены, или сразу звоните в Избирательную комиссию Республики Коми, – посоветовал Дмитрий Митюшев.

На вопрос о том, как стать наблюдателем от Общественной палаты Коми, ответил ее член Юрий Беляцкий. По его словам, это возможность стать сторонним наблюдателем, а не от конкретной партии или кандидата. Для этого нужно либо обратиться напрямую в Общественную палату Коми в сформированную там рабочую группу, либо же в общественный совет своего муниципалитета. С общественными советами сейчас проводится работа, их обучают, как отбирать кандидатов в наблюдатели, какие документы должен принести потенциальный наблюдатель. Но после проведения проверки кандидат автоматически наблюдателем не станет, ему еще нужно пройти обучение в избирательных комиссиях, изучить азы избирательного права, правила поведения в помещениях для голосования. После этого Общественная палата выдаст официальное направление, подтверждающее статус наблюдателя. Наблюдатель не может быть моложе 18 лет, кроме того, он не должен являться выборным должностным лицом, депутатом, руководителем органов государственной власти, главой местной администрации или тем, кто находится в непосредственном подчинении у этих должностных лиц, судьей, прокурором, членом избиркома с правом решающего голоса.

Как пояснил Дмитрий Митюшев, первое обучение наблюдателей прошло 27 января, с тех пор такие курсы будут проходить по субботам по мере поступления новых кандидатов в наблюдатели. Кроме того, планируется провести открытое обучение потенциальных наблюдателей от всех политических партий.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Контроль от общественников

Общественная палата Коми продолжает подписывать соглашения с региональными отделениями общественных объединений, касающиеся набора наблюдателей на грядущие президентские выборы.

5 февраля соглашения с палатой подписали Людмила Афанасьева – от Национальной родительской ассоциации, Виктор Воробьев – от корпуса «За честные выборы», Александр Воронков – от Всероссийского общества инвалидов, Людмила Жукова – от Коми республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Александр Рассохин – от Союза ветеранов Афганистана, Дмитрий Сизев – от Ассоциации ТОС, Сергей Усачев – от Ассоциации юристов России, Галина Лапшина – от Союза женщин Республики Коми.

– Поскольку право назначать наблюдателей предоставлено региональным общественным палатам и Общественной палате России 5 декабря, то старт этой работе мы дали уже в январе. Ко всем нашим партнерам, а в первую очередь в общественные советы муниципалитетов, были отправлены соглашения, – пояснила председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева.

По ее словам, на данный момент соглашения уже подписали региональные отделения Союза армян России, Ассоциации врачей, а также княжпогостские районные подразделения Всероссийского общества инвалидов и республиканской организации ветеранов. А в Общественную палату постоянно поступают звонки от граждан с вопросами, касающимися назначения наблюдателей.

– Спрашивают в том числе об оплате работы общественных наблюдателей. Приходится еще и еще уточнять, что они работают на безвозмездной основе, – рассказала Галина Киселева. – Общественная палата ставит себе задачу вместе с Избирательной комиссией Коми подготовить не менее 1300 наблюдателей.