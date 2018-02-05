Уборка снега на личном контроле глав муниципалитетов

Итоги этой работы в виде фотоотчетов будут подводиться на еженедельных селекторных совещаниях. Такую задачу поставил глава Коми Сергей Гапликов на заседании президиума регионального правительства. Совещание началось с вопроса по отработке обращений граждан, связанных с очисткой дорог и придомовых территорий от снега.

– На сайт «Активный регион», на горячую линию главы приходит большое количество жалоб о том, что в связи со снегопадом во дворах нельзя проехать, пешеходные зоны завалены снегом, никто их не убирает. Я уже рекомендовал руководителям администраций лично проверять все территории, обращая особое внимание на социальные объекты. Константин Григорьевич, прошу взять этот вопрос на ежедневный контроль, – обратился к вице-премьеру Константину Лазареву глава республики.

Константин Лазарев доложил о результатах проверок работы управляющих компаний по очистке кровель и придомовых территорий от снега.

– С декабря по январь в республике проведено 1335 проверок. Выявлено 337 фактов непринятия мер управляющими компаниями по своевременной очистке снега. Органами местного самоуправления в адрес управляющих компаний предварительно направлялись уведомления о необходимости принятия мер в кратчайшие сроки. В случае непринятия мер материалы обследования направлялись в адрес государственных жилищных инспекций, по результатам которых возбуждено 15 дел об административных правонарушениях за нарушение условий договоров управления многоквартирными домами. Материалы находятся в суде, – сообщил вице-премьер.

Сергей Гапликов также рекомендовал руководителям администраций городов и районов рассмотреть возможности привлечения к уборке снега дополнительной техники за счет резервов предприятий-партнеров.

– Воркута сегодня решает вопрос с привлечением техники за счет резервов компании

«Газпром трансгаз Ухта». Техника, которая у них сегодня списывается из оборота, вполне пригодна для обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо посмотреть такие возможности по примеру Воркуты и на других территориях, – предложил глава региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА