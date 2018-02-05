Роман Носков: «Когда люди видят реальные улучшения, они становятся активнее»

Значительный рост производства молока, масштабный молодежный этнофестиваль, долгожданное решение проблемы со строительством новой школы – таковы итоги прошедшего года для Сысольского района. О том, что удалось сделать и о планах на будущее, в интервью «Республике» рассказал руководитель районной администрации Роман Носков.

– Сысольский район – один из самых благоприятных в Коми для ведения сельского хозяйства. Как сейчас у вас обстоят дела с этой отраслью, что сделано в прошлые годы, какие планы на будущее?

– Сельское хозяйство – это опорная отрасль экономики нашего района, в основном это молочное животноводство. За последние три года в сельхозорганизациях района произошел значительный рост поголовья крупного рогатого скота – его стало больше на 33 процента, соответственно, на 46 процентов увеличилось производство молока. И сейчас почти 12 процентов от всего поголовья коров в республике содержится в Сысольском районе. Все пять сельхозорганизаций рентабельны, а наше ООО «Межадорское» стабильно находится в тройке лучших в республике по удоям. Рост был достигнут за счет ввода новых объектов, за последние годы их построено и реконструировано пять, введено 625 дополнительных скотомест. А в этом году мы ожидаем начала строительства животноводческого комплекса на 1200 голов в селе Пыелдино, этот проект реализует ООО «Пригородный».

Кроме молочного животноводства возрождается растениеводство, за два последних года построены и реконструированы два овощехранилища на 1500 тонн.

Хотел бы отметить, что в прошлом году Минсельхоз России в рамках исполнения поручения президента России ввел такой вид поддержки аграриев, как льготное кредитование, и им уже воспользовалось ООО «Межадорское», они получили инвестиционный кредит – 25 миллионов на приобретение оборудования. Я считаю, что это очень хорошее подспорье.

Если говорить о других видах предпринимательства, то кроме аграрной для нас базовыми являются лесная отрасль и дорожное строительство. В нашем районе представлены практически все крупные лесопромышленные компании нашего региона, а также архангельский арендатор – компания «Илим». Общий объем заготовки за последние два года стабильно составлял более одного миллиона кубометров. Из крупных проектов в этой отрасли ожидаем завершения проекта по глубокой переработке древесины ООО «Промтехинвест», предприятием построены цеха по сушке, переработке, по строганию древесины. Со всеми организациями, которые работают в районе, у нас заключаются соглашения о социальном партнерстве, все они наши ответственные добрые помощники.

– В декабре завершилась программа переселения из ветхого и аварийного жилья, как район с ней справился, с какими трудностями столкнулись?

– Эта программа была относительно небольшой: построили шесть многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 76 человек. А завершили все работы мы еще в конце 2016 года. Жалоб от новоселов не так много и в основном по мелочам, вместе с подрядчиками и главами поселений стараемся максимально быстро решать все проблемы. Минстрой Коми собирает информацию для следующей программы, которая будет реализовываться с 2019 года. Пока у нас сорок домов в этом списке.

А проблемы, возникавшие в процессе реализации программы, наверное, общие для всех муниципалитетов. Главная беда – подрядчики, которые выигрывают торги по строительству, не имея при этом достаточных технических, финансовых и человеческих ресурсов. У нас подрядчик, который брался за 12-квартирный дом в Визинге на первом этапе программы, за семь месяцев только сваи забил и больше ничего не делал. Расторгли с ним контракт, достраивала дом другая компания.

– Кстати, о стройках, которые никак не начнутся. Есть надежда на скорое строительство школы в Визинге?

– Первый проект появился еще в 1988 году, перед этим в Визинге была построена новая школа на 1400 человек, но она всех учащихся не вмещала, дети учились в приспособленных помещениях. Решили, что нужно строить еще одну на такое же количество детей. В 1992 году было забито свайное поле, и тут же стройка встала из-за отсутствия финансирования. Сейчас у нас детей меньше, чем было в конце 80-х, но дефицит мест все равно есть. В Сысольском районе почти 30 процентов детей учится во вторую смену, это самый высокий процент по республике. Понятна озабоченность родителей, педагогов, которых не устраивает, что у школьников сбивается режим, что они в темноте домой ходят.

Вопрос строительства новой школы мы десять лет поднимали на разных уровнях. В 2015 году за счет средств республиканского бюджета подготовлен проект школы на 501 место, он прошел государственную экспертизу, но просто лежал без движения, поскольку стоимость объекта была достаточно высокая и сложно было найти источник финансирования. В ноябре прошлого года благодаря усилиям правительства региона, депутатов, министерства образования строительство школы в Визинге было включено в адресную инвестиционную программу республики с началом реализации проекта в 2018 году. Для нас это было самое радостное событие года.

– А о строительстве нового корпуса районной больницы пока новостей нет?

– Проектная документация нового стационара тоже была разработана и проведена через государственную экспертизу республикой в 2015 году. Но это еще более дорогостоящий проект, поскольку запланировано, что в больнице будет высокотехнологичное медицинское оборудование. И продвижения пока в этом направлении нет. Предложения минздравом республики по включению объекта в инвестиционную программу подаются ежегодно, но положительного решения пока нет.

А в целом, если смотреть по отрасли, с медобслуживанием у нас дела обстоят неплохо. В районе есть три амбулатории, недавно построена центральная поликлиника, на 11 сельских поселений 15 ФАПов. Когда встречаемся с населением, особых нареканий на здравоохранение не бывает. Обеспеченность медицинскими кадрами у нас выше, чем в среднем по республике, хотя ста процентов пока не достигает, потребность во врачах, особенно узкой специализации, всегда есть.

– Активно ли население Сысольского района откликнулось на программу «Городская среда»?

– В 2018 году в эту программу попадает только Визинга, на реализацию запланировано более двух с половиной миллионов рублей. Население откликнулось активно, предложений много, их сбор мы проводим до 9 февраля, чтобы спланировать работу на лето. Я думаю, причина положительной реакции населения прежде всего в том, что в течение последних лет в районе успешно реализовывались проекты «Народного бюджета». Активно работают ТОСы, их у нас сейчас 24, ежегодно из республиканского и местного бюджетов поддерживаются от пяти до восьми их проектов. Когда люди реально видят улучшение качества своей жизни, появление каких-то новых объектов благоустройства, это положительно влияет на их настроение и гражданскую активность.

Надеюсь, такую же активность мои земляки проявят и на выборах в марте. Люди у нас очень ответственные и сознательные. Сейчас по всем населенным пунктам района проводятся круглые столы с населением, на которых разъясняются все вопросы, связанные с процедурами голосования, особенностями выборного процесса.

– Во время слушаний программы развития района говорилось и о развитии туризма. Удалось ли осуществить намеченное, в частности, построен ли гостевой дом в селе Куратово?

– Проект гостевого дома на родине первого коми поэта Ивана Куратова мы пока отложили, но крест на нем не ставим. Это большие затраты, но мы пока не уверены, что они окупятся при нынешнем потоке туристов в это село. В развитие туризма в Куратово мы вкладываем средства ежегодно, но в основном туда ездят на один день, поэтому исходим из реальных потребностей гостей.

Но ведь Куратово не единственный интересный объект. У нас есть предприниматели, которые работают в туризме уже достаточно давно и предлагают самые разные услуги. Например, есть гостевой дом на базе «Серебряные родники», там огромное озеро, можно купаться, рыбу ловить. И хозяин базы Александр Агафонов – очень интересный человек, он бывший охотник и может часами рассказывать о зверях и птицах, которые водятся в здешних местах. Есть еще гостевой дом «Абкодж» возле Межадора, туристическая база «Жемчужина Сысолы», там хозяева тоже большие энтузиасты своего дела.

– 18 февраля в Визинге пройдет народный праздник «Гажа валяй», чем он интересен гостям?

– «Гажа валяй» – это бренд нашего района и единственный республиканский зимний праздник, который проходит на открытом воздухе. Его миссия – сохранение национальных традиций. Начинается он с того, что на нашу главную площадь на санях приезжают делегации из разных сельских поселений района и устраивают свои подворья: угощают гостей блинами, киселем, прочими лакомствами, знакомят с традиционными ремеслами, поют, пляшут, ежегодно устраивается конкурс подворий.

В гости приезжает не только большое количество самодеятельных коллективов из разных городов и районов Коми, но и из-за ее пределов. В этом году ждем гостей из Марий Эл. А после того, как все хорошо погуляли, творческие коллективы, специалисты в области культуры и национальных традиций приглашаются в Дом культуры, где проходит творческая лаборатория. И там все представляют свои работы на заданную тему. В этом году тема – «Роль мужчины в народном творчестве».

– Общая беда для сельских районов – молодежь массово уезжает в города. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы парни и девушки не покидали родину?

– К сожалению, у нас тоже идет ежегодный отток. При этом не сказать, что в районе работы нет или с жильем ситуация неразрешимая. Вакансий сегодня много – и для людей с высшим образованием, и со средним, так что работа для молодых специалистов есть. Гендиректор ООО «Межадорское» Татьяна Костылева, например, все время жалуется, что не может найти ветеринара. Ищет по всей России уже. Хозяйство у нее большое, современное, готова зарплату в 60 тысяч платить, а найти не может.

С жильем, конечно, сложнее, сейчас нет такого, что приезжает молодой специалист, а ему сразу место в общежитии, а вскоре и квартиру. По региональному закону молодежь может получить земельные участки на строительство жилья. Например, за прошлый год мы предоставили девять таких участков молодым семьям, три – молодым специалистам, многодетным семьям – 11 участков. Очередь на участки есть, но подолгу люди их не ожидают. В нынешнем году закроем всю очередь, которая образовалась в 2017 году. Так что возможность обустроиться на селе есть, было бы желание. Но молодежь, несмотря на предоставление всевозможных благ, все равно стремится в города, а жить в деревне – это, по их мнению, прозябать.

– Вы сказали, что решение о строительстве школы в Визинге – самое радостное событие прошлого года. А чем вас еще 2017-й порадовал?

– К большим и радостным событиям я бы отнес грант в 10 миллионов рублей, который наш район выиграл ко Дню республики. Из городов выиграла Ухта, а из сельских территорий – мы. На эти деньги мы смогли реализовать огромное количество проектов. В основном они касались ремонта и благоустройства объектов социальной сферы. Центр Визинги преобразился. Был проведен грандиозный по нашим масштабам молодежный этнофестиваль, который длился три дня, приехали творческие коллективы не только из республики, но и из четырех субъектов России, всего около 300 участников. Были очень хорошие отзывы и от участников, и от зрителей. Лично для меня самой большой наградой стало то, что, придя в понедельник на работу, увидел в приемной на столе свежевыпеченный горячий хлеб с благодарственной запиской. По-моему, это очень высокая оценка.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА