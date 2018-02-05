Профильный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ с 1 мая

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Документ предлагает установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях, сообщает РИА Новости.

Согласно финансово-эконо-мическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений – 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов России и муниципальных учреждений – 31,8 миллиарда рублей.

Как отмечается, потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей.

– При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, – отмечается в финансово-экономическом обосновании к проекту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ в стране будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая – День труда.

Роман СЕМЕНОВ