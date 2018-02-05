Помощь спасателей не потребовалась

В Коми не возникло чрезвычайных или опасных для жизни и здоровья людей ситуаций из-за обильного снегопада в прошедшие выходные. Об этом «Республике» сообщили в Главном управлении МЧС России по Коми. Тем не менее в связи с неблагоприятными погодными явлениями силы и средства управления были приведены в режим повышенной готовности.

В частности, сотрудники Сыктывдинского и Сысольского пожарно-спасательных гарнизонов проводили мониторинг обстановки на федеральной автодороге «Вятка». Спасатели отслеживали наличие аварий, затруднения движения, заторов, состояние дорожного покрытия.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что одной из основных проблем при уборке городских улиц после снегопада стал припаркованный на проезжей части автотранспорт.

Перед снегоочисткой устанавливаются временные информационные знаки, оповещающие водителей о том, что будет производиться очистка улицы от снега. Однако некоторые автомобилисты установленные знаки игнорируют. Госавтоинспекторы напомнили, что за нарушение требований дорожных знаков законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуация автотранспорта с размещением его на специализированной стоянке.

Светлана СОЛОВЬЕВА