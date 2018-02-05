Очистка столицы от снега займет не менее трех дней

Сильные снегопады, прошедшие в минувшие выходные, заставили коммунальщиков Сыктывкара, работающих на очистке улиц и дорог, перейти на круглосуточный режим.

По данным регионального управления МЧС России, количество выпавших осадков в период с 4 по 6 февраля составило 40-60 процентов от месячной нормы. Как рассказал «Республике» руководитель МКП «Дорожное хозяйство» Василий Лазуренко, в течение суток на дорогах и улицах города задействовано 72 единицы снегоуборочной техники. Кроме того, одна бригада с погрузчиком брошена на очистку пешеходных переходов. В первую очередь очищают от снега самые зауженные участки улиц, где есть частный сектор.

– Но хозяева частных домов весь снег со своих дворов выбрасывают на улицу. Это очень большая проблема для нас, с которой совершенно невозможно бороться: только мы почистим, как вскоре вырастают кучи снега, выброшенные из дворов. Еще одна проблема – тротуары. Пока заносов не было, мы старались все убрать с газонов, чтобы, когда снег выпадет, можно было его с тротуаров на газоны выкидывать. А сейчас все так занесло, что снег некуда толкать, – рассказал главный дорожник столицы.

По словам Василия Лазуренко, после таких снегопадов поступает много звонков от жителей частного сектора Верхней Максаковки, Краснозатонского, Сосновой Поляны. Люди просят расчистить дороги, так как к ним не может подъехать «скорая», а детям тяжело ходить в школу по нечищенным улицам.

– Я понимаю людей, но не хватает у нас ресурсов все сразу убрать, – посетовал коммунальщик. – Обычно после таких больших снегопадов мы в течение двух-трех дней расчищаем.

В понедельник с утра руководитель «Дорожного хозяйства» вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по городским дорогам, в результате было выявлено пять участков, на которых стоят машины, мешающие расчищать дорогу. В ночь с понедельника на вторник эвакуатор работал в районе дома №75 по улице Ленина и дома №115 по улице Первомайской. Со вторника на среду уберут мешающие очистке машины с других участков городских дорог, где хозяева оставили их, невзирая на знаки «Стоянка запрещена, работает эвакуатор».

Управлением ЖКХ администрации города во все управляющие компании направлены факсограммы о необходимости оперативной уборки дворовых территорий, для того чтобы был доступ к жилым домам, в том числе для машин экстренных служб. Горожанам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем соблюдать безопасную дистанцию и не оставлять автомашины на проезжей части и во дворах, где они препятствуют работе снегоуборочной техники. Мэрия Сыктывкара приносит извинения за временные неудобства, к которым просит отнестись с пониманием.

Ежедневные фото- и видеоотчеты об уборке снега доступны для просмотра в группе МКП «Дорожное хозяйство» Сыктывкара в соцсети «ВКонтакте».

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА