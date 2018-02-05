Иван Голубков снова в призерах

В финском Вуокатти проходит финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Сыктывкарский спортсмен Иван Голубков уже успел завоевать бронзу и серебро на этих стартах.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, 3 февраля в биатлонном спринте Иван Голубков занял третье место, уступив на финише спортсменам из Южной Кореи и Украины – они на первой и второй позициях соответственно. Спортсменка из Коми Мария Иовлева в аналогичной гонке у женщин лишь замкнула шестерку сильнейших. На следующий день в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами Иван Голубков вновь доехал до финиша в призовой тройке. На этот раз в активе спортсмена серебряная награда. Победителем стал украинский спортсмен, замкнул тройку корейский атлет. Мария Иовлева на пьедестал вновь не попала. Гонку лыжница завершила на пятом месте.

Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов с ограниченными возможностями из Коми к участию в зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане (пройдет 9-18 марта). Однако выступать им придется в нейтральном статусе – без флага и гимна. Стабильно попадая в призеры на этапах Кубка мира в этом сезоне, Иван Голубков является бесспорным кандидатом на место в сборной. А вот двукратная паралимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере Мария Иовлева пока никак не может набрать должную форму, и ее участие в Паралимпиаде под вопросом.

Ярослав СЕВРУК