Источник радости и познания себя

В Коми прошел первый семинар по социокультурной реабилитации инвалидов

О том, на каком уровне находится социокультурная реабилитация инвалидов в Коми и что необходимо менять в этой сфере, искали ответы участники прошедшего в конце минувшей недели в Сыктывкаре семинара «Социально-культурная реабилитация инвалидов: технологии, методики, успешные кейсы». Организаторами обучающего мероприятия выступили Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (КРО ВОИ) и московский центр «Одухотворение».

В задачи семинара входили анализ уже существующего в республике опыта и знакомство с современными подходами и технологиями в данной области. В течение двух дней специалисты социальной и культурной сфер, приехавшие на семинар из разных муниципалитетов республики, делились опытом своих побед и ошибок, обучались разработке программ по социально-культурной реабилитации инвалидов, знакомились с новыми методиками.

Практическую часть семинара проводили опытные эксперты в этой области – доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры, член оргкомитета Международного симпозиума «СКРИ: от терапии искусством – к творческому развитию личности» Николай Ярошенко и исполнительный директор этого симпозиума, председатель оргкомитета Международного фестиваля «Inclusive Danse», кандидат педагогических наук Леонид Тарасов.

Как отметила председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова, реализация творческих способностей – огромная созидающая сила даже для здорового человека, а в жизни инвалида ее значение трудно переоценить. Это мощный источник радости и познания самого себя. В Коми есть уже какие-то достижения в этой области: достаточно давно при СГУ работает театр молодых инвалидов «Радость моя», пусть пока на стадии формирования, но есть уже танцы для инвалидов, широко используется метод арт-терапии, который позволяет людям с самой разной нозологией раскрыть свои художественные способности, работают кружки рукоделия. Однако социо-культурная реабилитация не может ограничиваться только развитием творческих способностей. Необходимы также и возможности для интеллектуального и духовного развития: библиотеки, театры, кино, музеи должны быть доступны для людей с инвалидностью. Но здесь из-за отсутствия межведомственных связей есть определенные сложности.

– Почему-то так сложилось, что все проблемы инвалидов отнесены к социальной сфере, – рассказала изданию Маргарита Колпащикова. – Считается, что заниматься с этой категорией людей должны социальные работники, а культура старается нас не очень замечать. Но люди с ограниченными возможностями здоровья должны иметь возможность получать весь перечень услуг, предоставляемых учреждениями культуры. К примеру, для выхода на более качественный уровень спектаклей театр «Радость моя» нуждается в профессиональном хореографе, но привлечь его туда практически невозможно, потому что СГУ – это сфера образования, а культура – это отдельная страна.

Еще одной проблемой является отсутствие запроса от самих инвалидов. Социальные службы постоянно организуют какие-то мероприятия для своих подопечных, но при этом сетуют на очень низкую их посещаемость. По их словам, родители не приводят своих детей, и молодежь не очень приходит. По мнению Маргариты Колпащиковой, это будет продолжаться до тех пор, пока на первое место будет выводиться мероприятие, а не человек с его интересами. Не все хотят принимать участие в том, что им неинтересно. Прежде чем составлять программы, необходимо выявлять интересы тех, для кого все это делается.

О проблемах в работе с инвалидами рассказали и сами специалисты социальной защиты населения. Они говорили о том, что пока сфера социально-культурной реабилитации инвалидов очень мало освоена волонтерскими организациями, хотя без них специалистам очень трудно справляться. Кроме того, плоды любой работы можно оценить только в сравнении, а пока в Коми нет такой площадки, где учреждения культуры и социальной сферы могли бы делиться своим опытом, рассказывать о своих проектах, показывать результаты. И самое наболевшее, на что было обращено внимание, – профессиональный голод, отсутствие возможности обучения и повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами. Люди хотят овладевать новыми технологиями, проектной деятельностью.

По словам председателя КРО ВОИ, этот семинар стал глотком свежего воздуха для специалистов, работающих в сфере социально-культурной реабилитации. Помимо новых знаний и методик, он позволил людям узнать друг друга, обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. И самое главное – ведущие эксперты семинара обещали в течение всего года дистанционно оказывать поддержку нашим специалистам.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА