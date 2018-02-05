Голосование по месту нахождения – легко, просто, удобно

18 марта пройдут выборы президента России. Избирательная кампания имеет ряд особенностей, одна из которых – голосование по месту нахождения.

На выборах президента России досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий и голосование по открепительному удостоверению не проводятся.

По общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого он включен на основании регистрации по месту жительства, определяемому по отметке в паспорте.

Но если человек проживает не по адресу своей регистрации по месту жительства или будет находиться в день голосования на выборах президента России за пределами своего места жительства в связи с выездом в командировку, в отпуск, на отдых, в связи с плановой госпитализацией, он имеете право проголосовать по месту нахождения, где бы ни находился в день голосования. Необходимо просто подать личное заявление, для начала определив для себя удобное время, место и способ подачи заявления.

По 12 марта можно обратиться с заявлением в любую ближайшую к месту нахождения территориальную избирательную комиссию или ближайший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С 25 февраля по 12 марта – с заявлением в любую ближайшую к месту нахождения участковую избирательную комиссию.

Заявление также может быть подано электронным способом через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.

Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).

Возможно, по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) гражданин не может самостоятельно прибыть в территориальную или участковую избирательную комиссию либо в многофункциональный центр для подачи заявления. В таком случае он вправе устно или письменно, в том числе при содействии социального работника или иных лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию с просьбой, чтобы обеспечили возможность подать заявление. Члены участковой избирательной комиссии посетят его, и он сможет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Заявитель лично подписывает заявление, после чего ему выдается отрывной талон, в котором указан адрес помещения для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого он будет включен. Если заявление подано через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», то адрес помещения избирательного участка по месту нахождения будет указан в распечатываемой части заявления.

В день голосования на выборах президента России 18 марта заявителю следует прибыть в помещение для голосования по указанному в отрывном талоне (распечатываемой части заявления) адресу с 08.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение личности), а также (желательно) отрывной талон (распечатываемую часть) заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Информацию об адресе места нахождения ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии можно получить на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru, сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.izbirkom.ru или сайте избирательной комиссии того субъекта, на территории которого гражданин находится.

Информацию об адресе места нахождения ближайшего отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми можно получить на сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.izbirkom.ru.

Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по времени.

Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах президента России можно получить в избирательных комиссиях, а также воспользовавшись ресурсом «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://komi.izbirkom.ru.

Роман СЕМЕНОВ