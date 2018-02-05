Детскому санаторию не хватает инициативы

Представители Общественного совета министерства здравоохранения и эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Наймушина проинспектировали детский санаторий «Лозым». Общее впечатление у контролеров сложилось благоприятное, тем не менее ряд позиций вызвал весьма серьезные нарекания.

О многопрофильном детском санатории «Лозым» в Сыктывдинском районе, который находится в сосновом бору на берегу реки Сысолы, в последнее время совсем не слышно. Хотя в прежние годы журналисты выезжали туда часто, чтобы написать о новом оборудовании, открытии сенсорной комнаты, закупке специализированных костюмов для детей, страдающих церебральным параличом, или каком-нибудь интересном семинаре с приглашенными специалистами.

Поводом для приезда общественного совета минздрава (ОС) послужило письмо родителей, чьи дети поправляли здоровье в санатории. Письмо с сопроводительной запиской было передано от Общественной палаты Коми, куда и пришло обращение. А эксперт от Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Наймушина свою аналитическую записку подготовила после того, как прожила в санатории 20 дней с двумя внуками по путевке «Мать и дитя». Сейчас в детском санатории Лозым проходят лечение дети с соматическими заболеваниями, а также заболеваниями неврологического характера, в том числе и с патологиями опорно-двигательного аппарата.

Судя по письму родителей в Общественную палату, они старались быть объективными и написали не только о минусах, но и о плюсах жизни санатория. Хотя во всех положительных моментах тоже были свои нюансы. Например, на въезде в санаторий установлены камеры видеонаблюдения и дежурит охрана. Однако оказалось, что зайти на территорию учреждения может любой желающий, никаких документов никто ни у кого не спрашивает. Питание в санатории шестиразовое, к набору блюд претензий нет. Но подаются они, как было написано со ссылкой на жалобы детей, в холодном виде. В корпусах чисто и опрятно, но при этом везде какие-то мелкие поломки, в ночное время нет дежурного освещения на лестнице. В туалетах нет туалетной бумаги, кабинки не закрываются.

Претензий у эксперта ОНФ было куда больше. В числе наиболее проблемных, что и увидели члены ОС, – доступность среды в корпусе №3 («Мать и дитя»), в котором в том числе проходят лечение дети с поражением центральной нервной системы. Из всей доступности имеется только уличный пандус. На лестничных клетках пандусов нет. Туалеты не приспособлены для детей-инвалидов, не оснащены поручнями-держателями, кабинки тесные, узкие, сиденья на унитазах «неродные», поэтому незафиксированные. Душевые не имеют качественного сантехнического оборудования. Душевые кабины местами разъедает грибок. Одна кабина вообще не подключена к трубе. Дверные проемы не рассчитаны на коляски.

Игровая комната в этом корпусе, под которую выделена палата, и что увидели своими глазами представители ОС, тесная и душная, секция чугунной батареи растянута от стены до стены, регулятора на ней нет. Практически все игрушки давно морально и физически устарели, как и дидактический материал, все выглядит потертым и изношенным. В сенсорной комнате устаревшее оборудование, которое частично пришло в негодность и восстановлению не подлежит.

В спортивном ангаре нет принудительной вентиляции, деревянные щиты, закрывающие батареи, несъемные, там скапливается пыль и мусор. Напольное войлочное покрытие намертво прибито к полу, вид у него, мягко говоря, непрезентабельный. Освещение тусклое, и это общая беда всех корпусов, ощущение, что в санатории экономят на электричестве.

Светлана Наймушина также отметила, что за время всего пребывания в санатории она ни разу не видела детей, играющих на улице, на территории, где есть природные горки, не было лыж, санок, ледянок. Не видела она и каких-либо соревнований, эстафет, конкурсов. В декабре, отмечает она, в административно-лечебном корпусе, где на втором этаже находятся массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры, было очень холодно.

Эксперт подчеркивает, что в беседе с ней главный врач санатория Валерий Голышев объяснил все недочеты кадровым голодом. По этой же причине простаивает дорогостоящее гидрооборудование в пятом корпусе, вообще вся гидрозона с жемчужными и массажными ваннами, душем Шарко – «мертвая». Как объяснила старшая медсестра председателю ОС Наталье Кораблевой, оборудование простаивает по причине того, что единственный специалист в этой области ушла в декрет. Попыток привлечь на время специалиста со стороны администрация санатория не предпринимала.

Зайдя в палату третьего корпуса, контролеры поинтересовались у одной из женщин, все ли ее здесь устраивает. Ответ несколько озадачил. Маму устраивало все, кроме соседей по палате, которая рассчитана на четыре койки: детей и сопровождающих. Дети, страдающие неврологическими расстройствами, часто ведут себя беспокойно, вскрикивают по ночам, многие из них просто не выносят никакого соседства вообще.

Эта же претензия была отражена и в аналитической записке эксперта ОНФ. На ее глазах многие родители выписывали своих чад на неделю-две раньше в силу того, что совместное проживание с посторонними людьми в одной палате для них становилось невыносимым. Некоторые отмечали, что в санатории скучно, телевизоры показывают один-два канала, а большой телевизор, стоящий в холле пятого, самого «цивильного» корпуса, отремонтированного в 2013 году, не включается. Еще одна существенная претензия Светланы Наймушиной, на которую она неоднократно обращала внимание, – непромаркированное постельное белье, что, по ее мнению, является грубейшим нарушением хозяйственной дисциплины.

После экскурсии по санаторию контролеры собрались в кабинете главного врача, чтобы поделиться впечатлениями и разобраться, что можно сделать. В отношении пресловутой туалетной бумаги заместитель главврача по экономике Надежда Перминова претензии отмела, сообщив, что «дети просто балуются с рулонами, наматывая бумагу на руки, и развлечения ради выжимают в раковину жидкое мыло». Выглядело это объяснение весьма неубедительно. Относительно доступности среды и вопроса, почему санаторий не был вписан в республиканскую программу «Доступная среда», благодаря которой некоторые медучреждения приобрели пандусы и подъемники, заместитель главврача по хозяйственной части Александр Штыков ответил, что был не в курсе того, что санаторий может претендовать на участие в программе. Видимо, не знала администрация санатория и того, что оборудование для сенсорной и игровой комнат можно было бы приобрести на грантовые средства. Тем более что сегодня найти грантодателей не так уж и сложно, было бы желание. Заявка также оформляется по упрощенной схеме.

Озадачена администрация санатория и по поводу установки нормальной вентиляционной системы и прогнивших инженерных сетей, которые, по словам Надежды Перминовой, на каждом сантиметре схвачены хомутом. Между тем никаких обращений по поводу плачевного состояния сетей от санатория в вышестоящие органы не было, а это, понятное дело, статья расходов для санатория неподъемна. Тем не менее заместитель министра здравоохранения Мария Совершаева отметила, что за последние годы от руководства санатория вообще не было никаких просьб в плане приобретения чего-то необходимого. Складывается ощущение, что администрации «Лозыма» не хватает инициативы и рабочей дерзости, присущей ее предыдущему руководителю Валентине Белых. А в остальном в учреждении все неплохо, а местами даже и хорошо.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА