Старты сильных и смелых

В столице Коми проходит чемпионат России среди сотрудников МВД

31 января гонками классическим стилем и стрельбой из боевого оружия в Сыктывкаре стартовал чемпионат МВД России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. В соревновательной борьбе участвуют 47 команд территориальных органов МВД России из разных регионов страны (60 женщин, 282 мужчины) и 13 команд образовательных организаций системы МВД России (94 человека).

В первый соревновательный день спортсмены пробежали индивидуальную гонку классическим стилем: женщины – 5 км, мужчины – 15 км. Среди женщин первенствовала представительница команды МВД Коми Ольга Царева, среди мужчин предсказуемо не нашел себе равных трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин, выступающий за сборную Республики Татарстан.

Главный судья соревнований Евгений Филиппов, комментируя старты «Республике», отметил, что для команды профессионалов на лыжном стадионе ведомственные баталии не представляют никаких трудностей:

– Все зависит от того, что хотят организаторы получить от тех или иных соревнований, как составлено положение. Грубо говоря, дается заказ, а мы его выполняем. Поэтому каких-то особых сложностей и особенностей у этих стартов нет.

Евгений Филиппов подчеркнул, что принимать всероссийские соревнования такого уровня очень почетно, потому что их организаторы стараются ежегодно менять места стартов, проводя на разных территориях, где есть соответствующие требованиям лыжные стадионы, например, в Ижевске или Рыбинске. Сыктывкар же, как отметил собеседник издания, удостоился такой чести спустя небольшой срок – в прошлый раз старты проходили в 2016-м, и тогда в общекомандном зачете сборная Коми заняла второе место.

Во второй стартовый день на лыжном стадионе соревновались команды образовательных учреждений, но, как пояснил Евгений Филиппов, сборной Коми среди них не было, потому что у республики нет высшего учебного заведения в системе МВД.

Параллельно с лыжными стартами в региональном тире отделения ДОСААФ России полицейские соревнуются в стрельбе из боевого оружия. Перед началом стрельбы идет сосредоточенная подготовка в секторе для разминки, потом пистолеты Макарова проверяют на вес (не должен превышать двух килограммов), и полицейские отправляются на исходный рубеж. Выстрелы звучат громко, поэтому все находятся в тире в специальных наушниках.

Заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС МВД Коми Андрей Алферов отметил, что стрельба производится боевыми патронами и вне зависимости от того, является сотрудник МВД профессиональным лыжником или специализируется на несении службы: если он носит звание, то должен уметь хорошо стрелять. По поводу результатов сборной Коми он высказался оптимистично, отметив, что ребята стреляют хорошо, но что-либо предсказать всегда бывает трудно, ведь спортивное оружие сильно отличается от боевого. Здесь, по его словам, гораздо больше сказываются психология и многие другие сопутствующие факторы.

Впереди еще два стартовых дня. Итоги общекомандного зачета будут известны в понедельник.

Ярослав СЕВРУК

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