Память о славной победе

В Сыктывкаре отметили 75-ю годовщину окончания Сталинградской битвы

Второго февраля 1943 года советские войска разбили немецко-фашистские войска в битве под Сталинградом, и это стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Этот подвиг вошел в историю, и сейчас 2 февраля является в России Днем воинской славы. Торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате, состоялось в минувшую среду в Сыктывкаре.

Вспомнить это важное событие в истории Отечества и почтить память земляков в академическом театре драмы имени Виктора Савина собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, активисты ветеранского движения, курсанты ДОСААФ, призывники сыктывкарского военкомата, учащиеся образовательных учреждений города, а также активисты поисковых отрядов республики.

Глава Сыктывкара – руководитель администрации Валерий Козлов выразил глубочайшую признательность ветеранам и отметил, что победа в Сталинградской битве занимает особое место в истории Великой Отечественной войны.

К словам благодарности присоединились председатель столичного совета Анна Дю, инспектор Министерства обороны России Анатолий Иванов, советник главы Коми, председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова, председатель городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Пыстин и командир поискового отряда «Наследие» имени летчика-истребителя Николая Лошакова Сергей Таскаев.

Также в рамках городской патриотической акции «Знамя Победы» состоялась торжественная передача копии Знамени Победы из рук ветерана Великой Оте-чественной войны Николая Акимовича Рочева ученикам средней общеобразовательной школы №11. Завершилось мероприятие спектаклем «Время героев».

К 75-летию победы в Сталинградской битве по всей России пройдет одноименный исторический квест. Игрокам предстоит попробовать себя в роли отечественных журналистов и собрать подлинные факты об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, чтобы предотвратить переписывание истории страны. Сценарий квеста был создан на основе достоверных фактов и воспоминаний ветеранов Сталинградской битвы. В Сыктывкаре игра прошла 2 февраля во Дворце творчества детей и молодежи. В этот день квест провели в Воркуте – в педагогическом колледже, а в Ухте – 3 февраля на площадке УГТУ.

Помимо этого три волонтера из Коми 2 февраля приняли участие в праздничных мероприятиях в самом Волгограде.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Вермахт и союзные вой-ска Германии потеряли здесь более четверти всех сил, брошенных на СССР, – это около полутора миллионов солдат и офицеров. Но и нашей стране эта победа стоила очень дорого: войска потеряли более 1,1 миллиона человек. И до сих пор никто не знает, сколько мирных сталинградцев погибло в те дни. Больше никогда ни один город в мире не выдерживал таких авианалетов. После окончания битвы разрушенный город мог и вовсе прекратить свое существование. Перед советским правительством встал вопрос: а стоит ли его восстанавливать или дешевле построить новый? Но Сталин настоял на восстановлении.