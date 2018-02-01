Готовность сыктывкарской школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита составляет 65 процентов 

Завершение строительства объекта стало основной темой рабочей встречи главы Коми Сергея Гапликова с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолием Чёрным. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества по строительству объектов социальной инфраструктуры и жилья.



Напомним, в связи с нарушением обязательств прежним подрядчиком государственный контракт с ним был расторгнут. В конце прошлого года к строительным работам приступила белорусская компания ООО «Белстройцентр-Калуга». В соответствии с условиями контракта с новым застройщиком, ввод объекта с учётом выполнения работ по благоустройству планируется до 25 июля 2018 года.

— Перед нами стоит очень серьёзная задача. Мы выполняем поручение президента России по ликвидации двухсменки. И школа на 1200 мест — для нас объект флагманский, очень знаковый. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы работы выполнялись в срок, чтобы рабочих, техники и материалов было достаточно, — отметил в беседе с белорусским министром Сергей Гапликов.

— Я привык лично посещать подобные объекты, чтобы на месте убедиться, что всё идёт по плану и никаких сбоев не будет. Поэтому одна из целей моего визита в Республику Коми – посмотреть, как организована здесь работа, — заявил министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Чёрный.

Строительная готовность школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита составляет 65 процентов. На объекте работает 146 человек. Выполнены работы по бетонированию плит перекрытия и стен лестниц, кладке наружных и внутренних несущих стен, кирпичных перегородок, прокладке трубопровода отопления, устройству и армированию колонн, врезке в магистральную тепловую сеть.

В настоящее время ведутся работы по монтажу оконных блоков, заполнению дверных проёмов, утеплению фасада зданий школы и столовой, завершается монтаж внутренних систем отопления и тепловых узлов.

За строительством школы можно наблюдать в прямом эфире на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Делегация Республики Беларусь прибыла в Сыктывкар с деловым визитом. Сегодня представители белорусской стороны посетили строящуюся в сыктывкарском микрорайоне Орбита школу на 1200 мест и площадку под строительство школы на 600 мест в посёлке Краснозатонском. Также белорусская делегация проведёт рабочую встречу в Министерстве строительства и дорожного хозяйства региона и встретятся с членами Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми.