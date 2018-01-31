Воздействие со знаком плюс

Прокурор Коми рассказал об итогах работы надзорного ведомства в прошлом году

В целом весь комплекс мер, принимаемых прокуратурой во взаимодействии с правоохранительными органами, органами власти и общественностью, оказывает положительное воздействие на состояние законности в республике. Такое мнение высказал прокурор Коми Сергей Бажутов на состоявшемся в среду расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

При этом Сергей Бажутов подчеркнул, что решить все существующие проблемы одномоментно невозможно, поэтому прокуроры должны концентрировать усилия на базисных направлениях, от которых зависят благосостояние людей, безопасность и интересы государства.

Уже не первый год в Коми самой актуальной темой для правоохранителей является борьба с коррупцией. В 2017 году число выявленных коррупционных преступлений уменьшилось на 19 процентов (248 фактов). При этом, как отметил прокурор, показатели работы его подчиненных не снизились, и если в 2016 году сотрудники надзорного ведомства выявили каждое девятое из коррупционных преступление, то в 2017-м – каждое седьмое. А в Инте и Эжвинском районе Сыктывкара в прошлом году коррупционные преступления вообще никто, кроме прокуроров, не выявлял.

Всего по материалам прокуратуры установлено 35 коррупционных преступных деяний, по которым возбуждено 32 уголовных дела, в том числе по фактам получения взяток, хищений, превышения полномочий, незаконного получения должностными лицами стимулирующих и компенсационных выплат.

Значительные усилия прокуроры приложили для решения проблем с задолженностью по выплате заработной платы, в том числе многочисленные нарушения закона установлены в деятельности арбитражных управляющих предприятий-банкротов. Прокуроры выявили 4816 нарушений, в интересах работников в суды направлено 2649 заявлений о взыскании заработной платы на сумму свыше 145 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 30 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. За допущенные нарушения более 200 руководителей привлечены к административной и 115 – к дисциплинарной ответственности. Принятыми мерами удалось добиться погашения долгов по оплате труда на сумму свыше 515 миллионов рублей.

В 2017 году возникли серьезные проблемы в сфере лекарственного обеспечения: на отсроченном исполнении в аптечных учреждениях республики находилось около 6000 рецептов льготной категории граждан.

По словам прокурора, принятые меры позволили переломить сложившуюся ситуацию: количество рецептов, находящихся на отсроченном исполнении, снизилось в три раза.

Глава Коми Сергей Гапликов отметил большой объем работы, проделанной сотрудниками прокуратуры, и те реальные положительные результаты, которых удалось добиться в самых разных сферах. Руководитель региона напомнил о совместной напряженной работе сотрудников прокуратуры и органов власти республики при реализации программы переселения из аварийного жилья, подчеркнул, что благодаря усилиям работников прокуратуры в собственность республики возвращены активы почти на 6,5 миллиарда рублей. Эта собственность уже приносит доход республиканскому бюджету, в 2016-2017 годах сумма, полученная бюджетом в качестве дивидендов, выросла в семь раз по сравнению с предыдущим периодом.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА