Студентам – о голосовании по месту пребывания

О том, как голосовать студенту, если он зарегистрирован в одном населенном пункте, а учится в другом и 18 марта – в день выборов – поехать домой не может, обсудили на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, прошедшей 31 января. Этот вопрос был самым часто задаваемым от студентов республики и их родителей.

– Вам нужно подать заявление о прикреплении к избирательному участку в том городе, в котором вы будете находиться в день выборов. Например, если вы зарегистрированы в Объячево, а учитесь в Ухте, то заявление нужно принести в территориальную избирательную комиссию Ухты, которая находится в администрации города, либо в любой многофункциональный центр из работающих на территории города. Кроме того, можете воспользоваться единым порталом государственных услуг, если у вас есть зарегистрированная учетная запись. Ваше заявление будет обработано, вас исключат из списка избирателей по месту регистрации – в Объячево, и вы будете включены в список избирателей на территории Ухты, на том избирательном участке, который вам больше подходит, – пояснял председатель Избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.

Также председатель избиркома рассказал, что для разъяснения ситуаций, связанных с голосованием студентов, в феврале запланированы встречи в вузах – Сыктывкарском лесном институте, Сыктывкарском госуниверситете, академии госслужбы, Ухтинском государственном техническом университете.

– Кроме того, разъяснительную работу должен активизировать ректорат вузов, ведь в ноябре мы проводили для преподавателей общественно-политических дисциплин специальные занятия, чтобы они потом довели информацию для студентов, – сообщил Дмитрий Митюшев.

Анна ПОТЕХИНА