Активисты ОНФ обсудили с главой приоритетные проекты

Коми вошла в топ-10 регионов России по работе с органами власти в рамках реализации федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Об этом Сергею Гапликову рассказали активисты регионального отделения ОНФ во время обсуждения вопросов практической реализации общественных предложений.

Глава региона высоко оценил роль ОНФ в решении вопросов, касающихся повышения качества жизни людей. В этом ключе взаимодействие правительства республики с региональным отделением Общероссийского народного фронта носит конструктивный характер, а предложения общественной организации учитываются при принятии управленческих решений, сообщила правительственная пресс-служба.

– Вопросы, решение которых вы держите на своем контроле, напрямую отражаются на качестве жизни и социальном самочувствии граждан. Прежде всего это касается исполнения майских указов и поручений президента России, направленных на выполнение конкретных задач по улучшению жизни населения. Ваше мнение, ваш опыт, ваши замечания и предложения для нас очень важны, и мы ориентируемся на них в своей работе, – отметил Сергей Гапликов.

Общественный контроль крайне необходим и в проведении важных политических событий, таких как выборы президента страны. В настоящее время Общественная палата Коми формирует состав общественных наблюдателей на избирательных участках. Сергей Гапликов предложил представителям ОНФ подключиться к этой работе.

Глава исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова проинформировала Сергея Гапликова об итогах реализации приоритетных проектов в 2017 году и планах на этот год:

– Наши встречи стали уже традиционными. Все поручения, которые вы давали правительству республики по итогам прошлой встречи, выполнены. У нас выстроено плодотворное взаимодействие с органами власти. Так, в рамках реализации федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Республика Коми вошла в десятку лучших регионов страны по работе с властью и где проводится планомерная работа по учету мнения граждан при ремонте дорог. Девять из десяти наиболее разрушенных автомобильных участков, отмеченных жителями, были отремонтированы.

Представители ОНФ также обсудили вопрос, касающийся охраны здоровья детей в школах и детских садах. Вице-премьер – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова доложила, что в регионе разработан межведомственный пилотный проект «Школьная медицина», который нацелен на системное решение проблемы по медицинскому обслуживанию учащихся.

Сергей Гапликов поддержал предложение усилить работу по родительскому просвещению в школах. Региональное министерство образования совместно с национальной родительской ассоциацией расширит работу по родительскому просвещению в образовательных организациях. Кроме того, в регионе будут регулярно проводиться онлайн-трансляции родительских собраний с привлечением профессиональных экспертов (юристов, психологов, медиков, сотрудников полиции).

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru