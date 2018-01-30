«РОСТЕЛЕКОМ» провел для будущих связистов Коми мастер-класс

25 января представители Коми филиала ПАО «Ростелеком» приняли участие в акции «ПрофYESSиЯ – территория выбора», которая традиционно проходила в Сыктывкарском колледже сервиса и связи.

Здесь собралось более 550 учащихся выпускных классов из 26 школ и лицеев Сыктывкара. Школьники смогли познакомиться с самыми различными профессиями и специальностями, которым обучают в государственных профессиональных образовательных организациях столицы республики.

«Ростелеком», как партнер Колледжа сервиса и связи и потенциальный работодатель для его выпускников, развернул стенд, где сотрудники филиала рассказывали посетителям о профессии связиста и услугах компании.

Особый интерес у гостей вызвала услуга «Видеонаблюдение», которая дает возможность дистанционно контролировать происходящее дома из любой точки мира, где есть интернет. Коробочное решение очень простое в использовании: абонент может самостоятельно установить и активировать камеру, без специальной подготовки. Записи надежно хранятся на серверах центров обработки данных «Ростелекома».

Школьников заинтересовала мобильная связь от «Ростелекома», у которой есть немало преимуществ, доступных только клиентам компании. Это значительные скидки на услуги фиксированной телефонной связи и возможность звонить бесплатно на стационарные телефоны по всей России.

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи является давним партнером компании. – отметила HR — бизнес-партнер Коми филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Коваленко, — Здесь готовят электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. Большинство из них проходят производственную практику в филиале, а наши специалисты проводят мастер-классы. В подобных акциях Коми филиал участвует уже несколько лет подряд. Это эффективный инструмент привлечения в компанию молодых квалифицированных специалистов».

Фото и текст Коми филиала ПАО «Ростелеком»