Коми журналистика отметила вековой юбилей

В минувшую пятницу в Сыктывкаре прошло торжественное собрание, посвященное столетию коми журналистики. Представители республиканских СМИ и ветераны отрасли собрались в зале Коми республиканской филармонии.

Первым журналистов с их профессиональным юбилеем поздравил глава Коми Сергей Гапликов. Он поблагодарил работников отрасли за высокий профессионализм и творческий подход к работе, преданность своему делу, живой интерес к жизни общества и патриотический настрой, пожелав им крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых профессиональных находок.

– Коми край всегда был читающим: архивы, представленные здесь, это доказывают, – обратился он к собравшимся. – Сейчас немного другая жизнь, и в эпоху конкуренции журналисты ушли в другое русло. Тем не менее журналистика остается важной частью нашей жизни. Ваша профессия почетна, ответственна, но в то же время сложна и подчас опасна. Безусловно, те, кто посвятил свою жизнь этой нелегкой, но интересной профессии, достойны признания. Поэтому решением президента страны Владимира Путина впервые будет введено звание «Заслуженный журналист России». Уверен, что среди сотрудников и ветеранов республиканских редакций есть немало тех, кто достоин этого высокого звания, и мы вручим им соответствующие удостоверения.

Глава региона отметил символичность того, что столетие коми журналистики совпало с объявленным в регионе Годом культуры.

– СМИ играют важную роль в жизни общества, – добавил Сергей Гапликов. – Газеты, особенно в сельской глубинке, по-прежнему являются основным источником информации. Правительство республики оказывает поддержку редакциям районок.

В частности, по словам главы региона, в минувшем году впервые за последние двадцать лет за счет республиканского бюджета проведен ремонт в ряде редакций районных газет, сохраняется грантовая поддержка. Всего за два последних года на финансирование средств массовой информации из республиканского бюджета выделено 340 миллионов рублей.

Церемонию официального награждения журналистов начали с вручения благодарственного письма и памятного подарка старейшему ветерану отрасли Никону Хатанзейскому. Ветеран Великой Отечественной войны проработал в отрасли более шестидесяти лет.

– Именно на таких людей, патриотов, которые посвятили свою жизнь родному краю, профессии, творчеству, должна равняться молодежь, – отметил Сергей Гапликов, после чего вручил ряду сотрудников республиканских СМИ государственные награды.

С юбилеем журналистов поздравила и председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Она напомнила, что парламентарии находятся на постоянной связи с представителями СМИ и не уходят от прямых вопросов.

Надежда Дорофеева рассказала, что в Коми сейчас зарегистрировано порядка двухсот средств массовой информации. Среди них дюжина информагентств, пятнадцать журналов, двадцать три телеканала, 38 радиостанций и 78 газет.

Об истории и современности республиканских СМИ рассказал краткий видеофильм. Его сюжет начался с того, что 10 июня 1918 года в Коми крае вышел в свет первый номер местного периодического издания – газеты «Зырянская жизнь». Ее официальным учредителем явился исполком Усть-Сысольского уездного Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Редакция газеты размещалась в Усть-Сысольске по адресу: «дом бывшего купца Комлина, против Исполнительного комитета». Выходила газета на русском языке два раза в неделю, а печаталась в частной типографии «З.Д. Следников и К°». Цена первых номеров составляла 25 копеек.

10 октября 1920 года вышел первый номер газеты «Красная Печора». Это была вторая после «Зырянской жизни» газета в Коми крае. «Красную Печору» в марте 1921 года послали Владимиру Ильичу Ленину. Получив первый номер газеты, вождь пролетариата внимательно изучил его и написал в адрес редакции слова привета и благодарности: «Спасибо, дорогие товарищи, за присланную газетку «Красная Печора». От души желаю вам успеха в нашей трудной общей борьбе с хозяйственной разрухой, темнотой и невежеством. Пусть эта маленькая газетка послужит светлым началом грядущего расцвета этого далекого и холодного края».

25 октября 1923 года – день рождения коми радио. Первая передача на радио прозвучала на коми языке. К началу 1960-х годов в республике выходило более трех десятков районных газет. 1970-1980-е годы по праву можно считать расцветом журналистики. Газета «Красное знамя» выходила каждый день, включая воскресенье.

Журналистов также поздравили сенатор от Коми Дмитрий Шатохин, главный федеральный инспектор Коми Михаил Тырин, руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов, министр культуры республики Сергей Емельянов, министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной, председатель Союза журналистов Коми Эдуард Пименов, председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева, ветеран журналистики Рейнгольд Бихерт и другие.

Официальные речи чередовались с концертными номерами солистов филармонии: Виктории Пыстиной, Веры Булышевой, Екатерины Курочкиной и Александра Балашова в сопровождении хора. Аккомпанировал им оркестр Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа». Завершилось юбилейное мероприятие праздничным фуршетом.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и bnkomi.ru

Указом главы Коми за заслуги перед республикой почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено:

Ладановой Галине Ивановне – режиссеру телевидения службы тематического вещания филиала Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании «Коми гор»;

Мышенковой Галине Ефимовне – корректору автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район;

Пивкину Александру Григорьевичу – директору дирекции национального телевещания акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал».

Указом главы Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо республики, почетной грамотой республики награждены:

Артеев Артур Борисович – корреспондент отдела политики, экономики, социальных проблем, истории и культуры автономного учреждения «Редакция газеты «Республика»;

Беляева Надежда Алексеевна – бухгалтер автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район;

Канев Василий Владимирович – специальный корреспондент отдела подготовки информационных программ телевидения филиала Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании «Коми гор»;

Макарова Екатерина Васильевна – редактор отдела газеты «Коми му» автономного учреждения «Издательский дом Коми».

Распоряжениями главы республики за вклад в развитие коми печати, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу ценным подарком главы Коми поощрены:

Хлыбов Евгений Владимирович – руководитель Автономного учреждения «Редакция республиканского делового журнала «Регион»;

Матвеева Любовь Васильевна – заместитель главного редактора Автономного учреждения «Редакция газеты «Новая жизнь», Койгородский район.

Благодарность главы Коми объявлена:

Иванову Игорю Владимировичу – руководителю – главному редактору Автономного учреждения «Редакция газеты «Эскöм»;

Липиной Лидии Егоровне – руководителю – главному редактору Автономного учреждения «Редакция газеты «Парма гор», Усть-Куломский район;

Макаровой Галине Валерьяновне – главному редактору газеты «Йöлöга» Автономного учреждения «Издательский дом Коми»;

Потехиной Анне Александровне – редактору отдела политики, экономики, социальных проблем Автономного учреждения «Редакция газеты «Республика»;

Савиной Елене Николаевне – исполняющему обязанности руководителя – главного редактора Автономного учреждения «Редакция газеты «Заря», Троицко-Печорский район;

Тимченко Валентину Валерьевичу – руководителю – главному редактору Автономного учреждения «Редакция газеты «Республика».

За вклад в развитие телерадиовещания, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу благодарность главы республики объявлена:

Левицкому Геннадию Семеновичу – первому заместителю генерального директора, генеральному продюсеру акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал»;

Лапиной Любови Ивановне – шефу-редактору дирекции информационных программ акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал».