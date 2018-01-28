Ветераны выйдут на старт

3-4 февраля в Сыктывкаре во второй раз пройдет муниципальный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди ветеранов. По итогам соревнований сформируют сборную для участия в региональном этапе фестиваля.

Как сообщают в министерстве спорта Коми, фестиваль рассчитан на граждан, имеющих любой уровень физической подготовки. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачете среди лиц старше 40 лет. 3 февраля на базе спортивной школы «Северная Олимпия» – стрельба из пневматической винтовки и тестирование по «зальным» видам спорта. На следующий день участники выполнят испытания на лыжне (лыжная трасса за ж/д вокзалом, выдача нагрудных номеров на лыжной базе спорт-

школы «Фаворит» по улице Лесопарковой, 4). Спортсменов ждут дистанции 2, 3 и 5 км. Начало всех тестирований в 10.00.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно в Центре тестирования ГТО по адресу: ул. Первомайская, 74 (Центральный бассейн, вход со стороны дороги), а также по телефонам 20-01-64 и 20-01-74.

Ярослав СЕВРУК